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«Мы любим и уважаем друг друга»: Как Ляйсан Утяшева отнеслась к измене мужа?

«Мы любим и уважаем друг друга»: Как Ляйсан Утяшева отнеслась к измене мужа?

Совсем недавно по сети распространилась компрометирующая информация, касающаяся одного из резидентов шоу «Comedy Club»: Павла Волю заметили в компании двух девушек, занимающихся эскорт-услугами. Эта новость встревожила пользователей сети, которые всегда считали Павла и Ляйсан Утяшеву идеальной парой.


Еще совсем недавно спортсменка делилась радостными фотографиями с мужем и детьми, а буквально незадолго до предполагаемой измены в их семье появился еще один член: маленькая собачка по имени Шани.


«Взяла из приюта ее уже взрослой двухлетней девочкой. С тех пор мы неразлучны… и на репетициях, и на съемках… бегает за мной везде, как хвостик…»

– радостно писала Ляйсан в Instagram.
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Пришло время познакомить вас поближе с моей Шани❤️ Взяла из приюта ее уже взрослой двухлетней девочкой) С тех пор мы не разлучны... и на репетициях, и на съемках... бегает за мной везде, как хвостик...😍 Недавно мы вместе стали частью очень доброго масштабного литературного события... #Собачкавоскресная ⠀ Издательство @slovobooksru собрало в одну книгу «Собачка Воскресная» заметки Сурии Садековой, куратора Пушкинского музея... о великих людях разных эпох и культур... Ив Сен Лоране, Пикассо, Матиссе, Баския и их друзьях🐕 ⠀ Total look @louisvuitton Project @leaders_junejuly ⠀ P.S. Шани на съёмке вела себя, как настоящая 🔝 модель... так и до подиума недалеко😀

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И если еще недавно пользователи сети называли Ляйсан «одной из самых счастливых женщин на свете», то теперь ее скорее жалеют:

«Бедная Ляйсан»,

– такие комментарии можно обнаружить под новостью о непристойном поведении ее супруга.

Супруга Павла пока никак не прокомментировала слухи о его измене, но пользователи вспомнили, как в одном из эксклюзивных интервью Ляйсан рассказывала о секрете своего «идеального» брака:

«Если уж честно сказать, то помимо бешеной любви друг к другу, у нас еще и уважение».

Но теперь любовь, уважение и доверие в семье Утяшевой и Воли точно окажутся под вопросом.

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По материалам: popcake.tv

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