«Мы любим и уважаем друг друга»: Как Ляйсан Утяшева отнеслась к измене мужа?

Алексей Вольцев

Совсем недавно по сети распространилась компрометирующая информация, касающаяся одного из резидентов шоу «Comedy Club»: Павла Волю заметили в компании двух девушек, занимающихся эскорт-услугами. Эта новость встревожила пользователей сети, которые всегда считали Павла и Ляйсан Утяшеву идеальной парой.

Еще совсем недавно спортсменка делилась радостными фотографиями с мужем и детьми, а буквально незадолго до предполагаемой измены в их семье появился еще один член: маленькая собачка по имени Шани.

«Взяла из приюта ее уже взрослой двухлетней девочкой. С тех пор мы неразлучны… и на репетициях, и на съемках… бегает за мной везде, как хвостик…»

– радостно писала Ляйсан в Instagram.

И если еще недавно пользователи сети называли Ляйсан «одной из самых счастливых женщин на свете», то теперь ее скорее жалеют:

«Бедная Ляйсан»,

– такие комментарии можно обнаружить под новостью о непристойном поведении ее супруга.

Супруга Павла пока никак не прокомментировала слухи о его измене, но пользователи вспомнили, как в одном из эксклюзивных интервью Ляйсан рассказывала о секрете своего «идеального» брака:

«Если уж честно сказать, то помимо бешеной любви друг к другу, у нас еще и уважение».

Но теперь любовь, уважение и доверие в семье Утяшевой и Воли точно окажутся под вопросом.

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