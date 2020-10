«Мы любим и уважаем друг друга»: Как Ляйсан Утяшева отнеслась к измене мужа?

View this post on Instagram

Пришло время познакомить вас поближе с моей Шани❤️ Взяла из приюта ее уже взрослой двухлетней девочкой) С тех пор мы не разлучны... и на репетициях, и на съемках... бегает за мной везде, как хвостик...😍 Недавно мы вместе стали частью очень доброго масштабного литературного события... #Собачкавоскресная ⠀ Издательство @slovobooksru собрало в одну книгу «Собачка Воскресная» заметки Сурии Садековой, куратора Пушкинского музея... о великих людях разных эпох и культур... Ив Сен Лоране, Пикассо, Матиссе, Баския и их друзьях🐕 ⠀ Total look @louisvuitton Project @leaders_junejuly ⠀ P.S. Шани на съёмке вела себя, как настоящая 🔝 модель... так и до подиума недалеко😀