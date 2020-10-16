На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс

Алексей Вольцев

Первый на Дальнем Востоке энергокласс РусГидро отрылся на Камчатке. Он появился на базе Камчатского морского энергетического техникума.

В день открытия для учащихся был проведен открытый урок по темам «Знакомство с группой «РусГидро» и «История энергетики».

«Энергокласс – это образовательный проект, который ориентирован на учащихся 9–11-х классов и включает изучение профильных предметов гидроэнергетической тематики, знакомство с компанией и углубленную довузовскую подготовку по физике и математике», – рассказали в Министерстве образования Камчатского края.

В камчатском энергоклассе будут учиться более 40 школьников из 12 школ Петропавловска-Камчатского, в том числе воспитанники школы-интерната. Программа обучения рассчитана на три года.