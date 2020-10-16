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На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс

На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс

Первый на Дальнем Востоке энергокласс РусГидро отрылся на Камчатке. Он появился на базе Камчатского морского энергетического техникума.

В день открытия для учащихся был проведен открытый урок по темам «Знакомство с группой «РусГидро» и «История энергетики».

«Энергокласс – это образовательный проект, который ориентирован на учащихся 9–11-х классов и включает изучение профильных предметов гидроэнергетической тематики, знакомство с компанией и углубленную довузовскую подготовку по физике и математике», – рассказали в Министерстве образования Камчатского края.

В камчатском энергоклассе будут учиться более 40 школьников из 12 школ Петропавловска-Камчатского, в том числе воспитанники школы-интерната. Программа обучения рассчитана на три года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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