На согласование федеральных строек местным властям дадут месяц

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Российский кабмин утвердил правила изменения документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения или объектов капстроительства, возводимых на территориях двух и более регионов. Решение принято постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1591, вступающим в силу 16 октября 2020 года.

Согласовывать изменения в проектах не потребуется, если коррективы затронут не более 10 процентов площади стройобъекта и не приведут к необходимости изъятия земельных участков или расположенной на них недвижимости для государственных или муниципальных нужд.

Если согласование изменений планировки территории является обязательным по законодательству РФ, то их инициаторы должны направить документацию на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправления, главе поселения, городского округа, владельцам автомобильных дорог.

В свою очередь те обязаны выдать заключение в течение календарных 30 дней. При отсутствии в указанный срок уведомления о результатах обсуждения изменения проекта будут считаться согласованными.

Разрешение разногласий по вопросам планировки территории осуществляется в порядке, утвержденном отдельным постановлением кабинета министров.

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