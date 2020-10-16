«Ненавижу BTS за их жадность», — фанат рассказал, как изменились айдолы с дебюта

Лидия Мартынова

Один из поклонников группы решил оставить айдолам небольшое послание в сети, призывая их очнуться от той действительности, в которой они пребывают последние несколько лет. Парень с ником Kareem утверждает, что очень любил группу, когда Bangtan Boys только появились на сцене, были искренними, по-детски милыми и наивными.

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Но, по его мнению, компания BigHit быстро закрепостила их и создала жёсткие рамки в плане работы, полностью лишая парней свободы и делая их марионетками собственного бренда.

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«BTS изменились. Они отдалились от своей публики. Когда я понял это, я почувствовал себя ужасно, потому что я считал их друзьями. Они стали очень падкими на деньги и попали в ловушку того, что когда-то называли мечтой. Я мне больно от этого, потому что с тех пор, когда парни стали заложниками BigHit, они перестали выглядеть счастливыми, как в первые пару лет работы»,

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— написал АРМИ.

Некоторые фанаты также поддержали его точку зрения, заявляя, что все интересующее «Бантан» в последнее время — это количество денег, которые они получат в конце месяца. Скажите, а вы тоже чувствуете, что в треках и деятельности BTS «перестала ощущаться душа»?

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