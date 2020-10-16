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«Ненавижу BTS за их жадность», — фанат рассказал, как изменились айдолы с дебюта

«Ненавижу BTS за их жадность», — фанат рассказал, как изменились айдолы с дебюта

Один из поклонников группы решил оставить айдолам небольшое послание в сети, призывая их очнуться от той действительности, в которой они пребывают последние несколько лет. Парень с ником Kareem утверждает, что очень любил группу, когда Bangtan Boys только появились на сцене, были искренними, по-детски милыми и наивными.


[media=https://twitter.com/btsanalytics/status/1316966421935628288?ref_src=twsrc%5Etfw]

Но, по его мнению, компания BigHit быстро закрепостила их и создала жёсткие рамки в плане работы, полностью лишая парней свободы и делая их марионетками собственного бренда.

[media=https://twitter.com/choi_bts2/status/1317083143090839552?ref_src=twsrc%5Etfw]

«BTS изменились. Они отдалились от своей публики. Когда я понял это, я почувствовал себя ужасно, потому что я считал их друзьями. Они стали очень падкими на деньги и попали в ловушку того, что когда-то называли мечтой. Я мне больно от этого, потому что с тех пор, когда парни стали заложниками BigHit, они перестали выглядеть счастливыми, как в первые пару лет работы»,

— написал АРМИ.
[media=https://twitter.com/ColumbiaRecords/status/1316890576600662018?ref_src=twsrc%5Etfw]

Некоторые фанаты также поддержали его точку зрения, заявляя, что все интересующее «Бантан» в последнее время — это количество денег, которые они получат в конце месяца. Скажите, а вы тоже чувствуете, что в треках и деятельности BTS «перестала ощущаться душа»?

[media=https://twitter.com/haruharu_w_bts/status/1317147218999046145?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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