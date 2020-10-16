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Невеста! Ольге Бузовой сделал предложение Давид Манукян

Невеста! Ольге Бузовой сделал предложение Давид Манукян

Кажется, у телеведущей Ольги Бузовой и певца Давида Манукяна скоро будет свадьба. К такому выводу пришли поклонники звездной пары после неожиданного высказывания Давы в социальных сетях.


У себя в Instagram музыкант подогрел интерес к возможному состоявшемуся (или планирующемуся) бракосочетанию артистов. Дава интересно ответил на вопрос поклонника.


 «Дава, хватит ходить холостяком. Когда будет предложение любимой девушке?» 

—поинтересовался фолловер.

«А кто сказал, что его не было?» 

— прокомментировал Манукян, после чего выдержал паузу, улыбнулся и подмигнул в камеру.

К сожалению, нам неизвестно, говорила ли Бузова «да» и было ли это предложение руки и сердца, а не чего-нибудь другого. Надеемся, что в скором времени поклонники узнают о предстоящей свадьбе. Или, может быть, Давид и Оля уже тайно поженились?

Отметим, что артисты встречаются уже 14 месяцев. Они познакомились на съемках клипа на песню «Лайкер». Некоторое время они скрывали свои отношения. Недавно музыкант набил татуировку с именем возлюбленной, а Ольга как-то назвала Давида своим мужем. Была ли это обычная оговорка?

Ждем новостей от Ольги и Давида!

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По материалам: popcake.tv

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