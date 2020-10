Невеста! Ольге Бузовой сделал предложение Давид Манукян

View this post on Instagram

Интрижки значит да? @dava_m😏 . . . #ОляДавид #ольгабузова #давидманукян #давабузики #впопулярное #рекомендации #реалсобытия #дом2 #краш #вайны #эдит #любовь #тнт #buzovalove #buzova86 #yellow #r #shoutouter #goodday #love #miramebebe #фанбузовадавабарнаул