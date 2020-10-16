Невеста! Ольге Бузовой сделал предложение Давид Манукян
Кажется, у телеведущей Ольги Бузовой и певца Давида Манукяна скоро будет свадьба. К такому выводу пришли поклонники звездной пары после неожиданного высказывания Давы в социальных сетях.
У себя в Instagram музыкант подогрел интерес к возможному состоявшемуся (или планирующемуся) бракосочетанию артистов. Дава интересно ответил на вопрос поклонника.
«Дава, хватит ходить холостяком. Когда будет предложение любимой девушке?»—поинтересовался фолловер.
«А кто сказал, что его не было?»— прокомментировал Манукян, после чего выдержал паузу, улыбнулся и подмигнул в камеру.
К сожалению, нам неизвестно, говорила ли Бузова «да» и было ли это предложение руки и сердца, а не чего-нибудь другого. Надеемся, что в скором времени поклонники узнают о предстоящей свадьбе. Или, может быть, Давид и Оля уже тайно поженились?
Отметим, что артисты встречаются уже 14 месяцев. Они познакомились на съемках клипа на песню «Лайкер». Некоторое время они скрывали свои отношения. Недавно музыкант набил татуировку с именем возлюбленной, а Ольга как-то назвала Давида своим мужем. Была ли это обычная оговорка?
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