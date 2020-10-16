«Одноразовый персонаж Криворотов!» — Барбара Пино начала войну с бывшим
Победительница 7 сезона шоу «Холостяк» Барбара Пино славится в сети своей нестандартной манерой разговора и умением вовремя «накинуть платок на чей-нибудь роток». На сей раз под руку красноречивой барышни попал ее бывший парень Антон Криворотов, звёздный стоматолог-ортопед, с которым она продолжает публично конфликтовать.
«Я здесь не стану устраивать длинный хайп-баттл и чемпионат по фаллометрии, который сейчас очень котируется среди «звезд», а просто скажу пару слов о той жидкой попытке объясниться, что незамедлительно всплыла накануне в ответ на мое интервью. Дам маленький совет: если ты не знаешь что ответить на свои же self-made вопросы, кроме как демонстрировать «умение» сливаться от прямых вопросов и бросаться воздушными намеками, лучше keep silence. Ты скользишь не в своей стихии»,
— написала Барбара.
Поводом для агрессии красотки стало заявление экс-бойфренда Пино о том, что девушка не теряет время и «хайпится» на неудавшейся любви между ними. Как пишут поклонники «острой на язык» мулатки, «Криворотов быстро словил ответочку».
«Всех однодневных и одноразовых персонажей, которые слепо верят, что они и их 2,5 трека кому-то интересны, объединяет неугомонное желание постоянно ловить пиар любыми способами за счет других. У тебя есть два варианта: либо продолжать совершать потуги в попытках родить «творчество», либо пора бы уже принять наконец розу и снимать дальше свои тик-токи инфантила, которые обязательно найдут аудиторию under sixteen»
Да уж, лучше бы парень молчал, переспорить активистку социальных сетей, кажется, нереально.
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