«Она узнала о его романе в Париже», — коллаб Чонгука и Арианы Гранде под угрозой
Как-то давно в сети уже обсуждали возможные романтические отношения между Чонгуком (Jungkook) из BTS и Лисой (Lisa) из Blackpink, однако, страсти утихли и публика поняла, что между ребятами нет ничего, кроме случайных встреч по работе.
Несколько дней назад слухи подогрели корейские сасэны, которые по сей день утверждают, что Чонги улетел с Лисой в романтическое путешествие в Париж, чтобы не показываться с девушкой на территории Кореи и не раскрывать тайну перед общественностью.
Осведомленные фанаты разделились на два лагеря: кто-то поддержал парня и заявил, что Лиса — это лучший для него вариант, а кто-то осудил ГК за измену Ариане Гранде (Ariana Grande), хотя, они никогда не заявляли об отношениях официально. Ведь теперь, по мнению фанбазы, под угрозой может оказаться и коллаборация с американской сингершей.
«Как бы Ариана не пряталась, это видно, что она испытывает к нему чувства. Если до нее дойдут слухи про его роман с Лисой, боюсь, что это точно отразиться на работе»,— комментирует фанаткаBangtan Boys Sandy.
«Сто процентов она уже узнала о его романе в Париже! Думаете ей не доложили? Чувствую, скоро что-то будет»,— подозревает комментатор, что Гука ожидает месть от неразделенной любви.