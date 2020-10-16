«Она узнала о его романе в Париже», — коллаб Чонгука и Арианы Гранде под угрозой

Анастасия Иванова

Как-то давно в сети уже обсуждали возможные романтические отношения между Чонгуком (Jungkook) из BTS и Лисой (Lisa) из Blackpink, однако, страсти утихли и публика поняла, что между ребятами нет ничего, кроме случайных встреч по работе.

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Несколько дней назад слухи подогрели корейские сасэны, которые по сей день утверждают, что Чонги улетел с Лисой в романтическое путешествие в Париж, чтобы не показываться с девушкой на территории Кореи и не раскрывать тайну перед общественностью.

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Осведомленные фанаты разделились на два лагеря: кто-то поддержал парня и заявил, что Лиса — это лучший для него вариант, а кто-то осудил ГК за измену Ариане Гранде (Ariana Grande), хотя, они никогда не заявляли об отношениях официально. Ведь теперь, по мнению фанбазы, под угрозой может оказаться и коллаборация с американской сингершей.

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«Как бы Ариана не пряталась, это видно, что она испытывает к нему чувства. Если до нее дойдут слухи про его роман с Лисой, боюсь, что это точно отразиться на работе»,

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— комментирует фанаткаBangtan Boys Sandy.

«Сто процентов она уже узнала о его романе в Париже! Думаете ей не доложили? Чувствую, скоро что-то будет»,

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— подозревает комментатор, что Гука ожидает месть от неразделенной любви.Подпишись на нас в Яндекс Новости