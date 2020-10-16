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«Она узнала о его романе в Париже», — коллаб Чонгука и Арианы Гранде под угрозой

«Она узнала о его романе в Париже», — коллаб Чонгука и Арианы Гранде под угрозой

Как-то давно в сети уже обсуждали возможные романтические отношения между Чонгуком (Jungkook) из BTS и Лисой (Lisa) из Blackpink, однако, страсти утихли и публика поняла, что между ребятами нет ничего, кроме случайных встреч по работе.


[media=https://twitter.com/vocalkingjeon/status/1316417062663671810?ref_src=twsrc%5Etfw]

Несколько дней назад слухи подогрели корейские сасэны, которые по сей день утверждают, что Чонги улетел с Лисой в романтическое путешествие в Париж, чтобы не показываться с девушкой на территории Кореи и не раскрывать тайну перед общественностью.

[media=https://twitter.com/jjklve/status/1316433240476053506?ref_src=twsrc%5Etfw]

Осведомленные фанаты разделились на два лагеря: кто-то поддержал парня и заявил, что Лиса — это лучший для него вариант, а кто-то осудил ГК за измену Ариане Гранде (Ariana Grande), хотя, они никогда не заявляли об отношениях официально. Ведь теперь, по мнению фанбазы, под угрозой может оказаться и коллаборация с американской сингершей.

[media=https://twitter.com/jjk1nation/status/1316478994821394432?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Как бы Ариана не пряталась, это видно, что она испытывает к нему чувства. Если до нее дойдут слухи про его роман с Лисой, боюсь, что это точно отразиться на работе»,

— комментирует фанаткаBangtan Boys Sandy.
[media=https://twitter.com/vante_brookins_/status/1316411043778891776?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Сто процентов она уже узнала о его романе в Париже! Думаете ей не доложили? Чувствую, скоро что-то будет»,

— подозревает комментатор, что Гука ожидает месть от неразделенной любви.
[media=https://twitter.com/SVNSETCURVE/status/1316805482577829893?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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