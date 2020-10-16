Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе

Влада Некрасова

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Парламентской газете" развеял популярные мифы о коронавирусе.

В частности, он прокомментировал мнение о том, что маски не спасают от COVID-19. Онищенко подчеркнул, что маска удерживает капли слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании, кашле могут донести вирус до других людей. По этому, по его словам, маски нужно носить обязательно.

Говоря невозможности заболеть COVID-19 во второй раз, парламентарий подчеркнул, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае — даже при бессимптомном течении коронавируса. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: уже известен первый случай смерти после повторного заражения инфекцией.

Земле, напомнил он.