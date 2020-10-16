Откровения Тэхёна: «Я никогда не целовался»

Алексей Вольцев

Публикации Тэхёна (Taehyung) с некой девушкой произвели бурное впечатление на наших АРМИ. Они долго обсуждали, может ли ТТ состоять в отношениях или картинка является очередным фейком, но все-таки пришли к выводу, что Ви не поступил бы так со своими любимыми фанатами и не начал бы встречаться с кем-либо в тайне. Подтверждением тому стала картинка, предоставленная поклонником айдола с ником Lunar Yang.

На романтическом снимке Ви нежно целует девушку и обнимает ее. Но, по словам армии, фото редактированное, что в очередной раз доказывает, что у Вишни никогда не было настоящей девушки.

[media=https://twitter.com/OT7wrecked/status/1316728016605794305?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Фотка сильно заблюрена потому что она является фотошопом. У него нет пары, его карьера началась слишком рано, чтобы успеть построить отношения до нее, а сейчас это запрещено контрактом. И еще: однажды он хотел добавить сцену с поцелуем в Hwarang, потому что хотел испытать это чувство, когда целуешь девушку (признавался сам). Это значит, у него никогда ее не было»,

[media=https://twitter.com/soobinlovbot/status/1317037565917097986?ref_src=twsrc%5Etfw]

— вспомнил фан старые факты из биографии ТэТэ.

Что бы на самом деле не происходило в личной жизни айдола, мы должны понимать, что не знаем многого. Возможно, он с кем-то встречается прямо сейчас, но разоблачение будет стоить ему карьеры в BigHit. Поэтому предлагаем оставить зайчика и его выбор «наедине».

[media=https://twitter.com/tannietiny/status/1316765816050909185?ref_src=twsrc%5Etfw]

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