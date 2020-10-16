Отставка президента Киргизии, атака на "Родину-мать", русский Netflix: о чем пишут в Телеграме 15 октября

Вадим Карасев

Ruposters представляет обзор постов популярных телеграм-каналов о событиях 15 октября.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов, начавшихся после парламентских выборов, принял решение уйти в отставку, мотивировав это в первую очередь нежеланием подавлять протесты силовым путем. Уже бывшего киргизского лидера цитирует канал "Без комментариев".

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку.

Работники Владивостокского морского торгового порта продолжают протестовать против назначения директором Романа Кухарука, настаивая на кандидатуре Заирбека Юсупова. Теперь докеры заняли кабинет гендиректора, требуя выполнения своих требований, и готовы его уступить только Юсупову, передает канал "Грузопоток".

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Netflix решил активнее развивать свой сегмент в России, сообщает канал "Рука рынка". Теперь у стримингового сервиса есть русскоязычный Twitter-аккаунт, а подписку можно оплачивать в рублях даже картой "МИР". "С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента", — заявили в Netflix.

Канал Daily Storm выложил кадры из американского штата Колорадо, где бушуют сильнейшие в его истории лесные пожары. Они продолжаются 2 месяца и уже успели уничтожить лес на площади более 1,6 млн га.

41-летняя менеджер департамента финансового контроля "Роснефти" Юлия Ишимцева дважды стала жертвой мошенников, сообщает канал Mash. Сначала ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности ВТБ, предупредил о "странных" манипуляциях с ее счетом и предложил перевести деньги на резервный. Так она потеряла 91 тысячу рублей. Позже аналогичный звонок состоялся из другого "банка", где у нее лежали 310 тысяч рублей, звонивший снова рассказал о проблемах со счетом и попросил ее перевести деньги на другой. После перевода мошенники заблокировали номера, теперь в деле разбираются полицейские.

В московском театре одну из зрительниц целый час уговаривали надеть маску, чтобы начать спектакль, но та была непреклонна. Не помогли даже просьбы со стороны режиссера постановки. В итоге пришлось вызвать полицию. Сотрудник МВД под угрозой применения силы все равно не смог заставить ее надеть маску или уйти и вынужден был силу-таки применить под громогласные овации зрителей. Видео опубликовал канал "Новости. Как есть".

В Волгограде сотрудники ФСБ ликвидировали двоих террористов, которые планировали совершить атаки на несколько объектов в городе, среди которых был монумент "Родина-мать". Среди других целей были здания органов власти, общежития военных и опасные производства. При задержании террористы оказали сопротивление и были убиты. Видео с места проведения спецоперации опубликовал канал "RT на русском".