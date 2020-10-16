Отставка президента Киргизии, атака на "Родину-мать", русский Netflix: о чем пишут в Телеграме 15 октября
Ruposters представляет обзор постов популярных телеграм-каналов о событиях 15 октября.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов, начавшихся после парламентских выборов, принял решение уйти в отставку, мотивировав это в первую очередь нежеланием подавлять протесты силовым путем. Уже бывшего киргизского лидера цитирует канал "Без комментариев".
Работники Владивостокского морского торгового порта продолжают протестовать против назначения директором Романа Кухарука, настаивая на кандидатуре Заирбека Юсупова. Теперь докеры заняли кабинет гендиректора, требуя выполнения своих требований, и готовы его уступить только Юсупову, передает канал "Грузопоток".
Netflix решил активнее развивать свой сегмент в России, сообщает канал "Рука рынка". Теперь у стримингового сервиса есть русскоязычный Twitter-аккаунт, а подписку можно оплачивать в рублях даже картой "МИР". "С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента", — заявили в Netflix.
Канал Daily Storm выложил кадры из американского штата Колорадо, где бушуют сильнейшие в его истории лесные пожары. Они продолжаются 2 месяца и уже успели уничтожить лес на площади более 1,6 млн га.
41-летняя менеджер департамента финансового контроля "Роснефти" Юлия Ишимцева дважды стала жертвой мошенников, сообщает канал Mash. Сначала ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности ВТБ, предупредил о "странных" манипуляциях с ее счетом и предложил перевести деньги на резервный. Так она потеряла 91 тысячу рублей. Позже аналогичный звонок состоялся из другого "банка", где у нее лежали 310 тысяч рублей, звонивший снова рассказал о проблемах со счетом и попросил ее перевести деньги на другой. После перевода мошенники заблокировали номера, теперь в деле разбираются полицейские.
В московском театре одну из зрительниц целый час уговаривали надеть маску, чтобы начать спектакль, но та была непреклонна. Не помогли даже просьбы со стороны режиссера постановки. В итоге пришлось вызвать полицию. Сотрудник МВД под угрозой применения силы все равно не смог заставить ее надеть маску или уйти и вынужден был силу-таки применить под громогласные овации зрителей. Видео опубликовал канал "Новости. Как есть".
В Волгограде сотрудники ФСБ ликвидировали двоих террористов, которые планировали совершить атаки на несколько объектов в городе, среди которых был монумент "Родина-мать". Среди других целей были здания органов власти, общежития военных и опасные производства. При задержании террористы оказали сопротивление и были убиты. Видео с места проведения спецоперации опубликовал канал "RT на русском".