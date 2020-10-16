Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Армения всегда была готова к компромиссам в рамках процесса урегулирования карабахского конфликта, однако есть «красные линии», которые Ереван никогда не переступит. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе параллельного интервью лидеров Армении и Азербайджана, которое они дали в сегодня, 15 октября, гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
По словам армянского премьера, «красной линией» для Еревана является право на самоопределение народа Нагорного Карабаха.
Глава правительства Армении также пояснил, о каких базовых принципах идёт речь в соглашении о гуманитарном перемирии, достигнутом в Москве 10 октября. Это право народов на самоопределение, неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность государств.
Отвечая на вопрос, к каким конкретным компромиссам готова Армения, Пашинян пояснил, что в московском заявлении были оговорены те самые конкретные шаги для возобновления переговорного процесса.
Далее он обратился к получившей широкий резонанс в СМИ теме нахождения сирийских боевиков в зоне карабахского конфликта, которые воюют на стороне Азербайджана. По его словам, власти Армении располагают конкретными доказательствами участия террористов из Сирии в боях против Армии обороны Нагорного Карабаха.
Такое решение было принято исходя из того, что ВС Азербайджана не способны в одиночку воевать против Армии обороны Нагорного Карабаха, полагает армянский лидер. Поэтому Турция решила привлечь и террористов, и турецкие войска, которые теперь участвуют не только в руководстве военными действиями, но и непосредственно в боевых операциях на земле в Карабахе. По некоторой информации, отметил Пашинян, в военные действия вовлечены и спецподразделения армии Пакистана.
Как сообщало ИА Newstes, Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.
Напомним, в ходе состоявшихся в прошлую пятницу в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняют друг друга в его срыве. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.