Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»

Алексей Вольцев

Армения всегда была готова к компромиссам в рамках процесса урегулирования карабахского конфликта, однако есть «красные линии», которые Ереван никогда не переступит. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе параллельного интервью лидеров Армении и Азербайджана, которое они дали в сегодня, 15 октября, гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

По словам армянского премьера, «красной линией» для Еревана является право на самоопределение народа Нагорного Карабаха.

«Армения всегда была готова на компромисс. И самая известная инициатива — Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс (встреча президентов России, Армении и Азербайджана 24 июня 2011 года в Казани. — Ред.). Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что он не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха, — конечно, это для нас черта, красная черта, за которую мы не можем перешагнуть», — заявил Пашинян.

Глава правительства Армении также пояснил, о каких базовых принципах идёт речь в соглашении о гуманитарном перемирии, достигнутом в Москве 10 октября. Это право народов на самоопределение, неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность государств.

«Вопрос в том, как эти принципы интерпретируются сторонами. Потому что в ходе переговорного процесса оказалось, что разные стороны по-разному интерпретируют эти принципы. И сейчас мы имеем ситуацию, когда один из этих очень важных принципов уже нарушен, — это неприменение силы или угрозы силой для решения нагорнокарабахской проблемы», — добавил он.

Отвечая на вопрос, к каким конкретным компромиссам готова Армения, Пашинян пояснил, что в московском заявлении были оговорены те самые конкретные шаги для возобновления переговорного процесса.

«Мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые будет готов и Азербайджан», — подчеркнул премьер.

Далее он обратился к получившей широкий резонанс в СМИ теме нахождения сирийских боевиков в зоне карабахского конфликта, которые воюют на стороне Азербайджана. По его словам, власти Армении располагают конкретными доказательствами участия террористов из Сирии в боях против Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Это помогает понять, кто и почему начал военные действия. Турция — главный спонсор этой войны, она нанимала и перебросила этих боевиков в зону конфликта в Карабахе, и именно под её патронажем было принято решение начать войну против Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.)», — заявил Пашинян.

Такое решение было принято исходя из того, что ВС Азербайджана не способны в одиночку воевать против Армии обороны Нагорного Карабаха, полагает армянский лидер. Поэтому Турция решила привлечь и террористов, и турецкие войска, которые теперь участвуют не только в руководстве военными действиями, но и непосредственно в боевых операциях на земле в Карабахе. По некоторой информации, отметил Пашинян, в военные действия вовлечены и спецподразделения армии Пакистана.

«Думаю, в том, что касается как минимум участия боевиков со стороны Турции, — это уже доказано во всём мире, потому что очень многие международные СМИ уже пишут об этом», — заметил Пашинян, добавив, что эти же боевики теперь появляются и на Северном Кавказе, что грозит расширением географии карабахского конфликта.

Как сообщало ИА Newstes, Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.

Напомним, в ходе состоявшихся в прошлую пятницу в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняют друг друга в его срыве. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.