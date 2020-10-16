Павел Воля изменяет Ляйсан с 16-летней Дарьей Ивановой

Алексей Вольцев

Женатого резидента Comedy Club Павла Волю заметили в компании двух несовершеннолетних красоток, которые занимаются эскорт-услугами. Комик отдыхал в баре: на столе компании стоял алкоголь. Кадры нетрезвого Воли уже облетели весь интернет. Поклонники пары Павла Воля и Ляйсан Утяшевой, которые считали их идеальной парой, забили тревогу. Неужели известный комик изменяет своей жене?

Компрометирующие публикации выложила Дарья Иванова у себя в Instagram.

«И как все закончилось»,

— подписала она публикацию.

Снимок уже успел собрать сотни различных комментариев. Многие откровенно расстроены поведение юмориста, ведь он уже много лет имеет репутацию примерного семьянина.

Позже выяснилось, что одна из девушек оказывает эскорт-услуги в течение двух лет. Сама модель факт встречи с Волей подтвердила.

«Да, я была с ним. Как встретилась? Пришли и познакомились. Как он? Обычный человек. Я многих знаю знаменитостей»,

— ответила девушка.

Теперь пользователи сети боятся, что Воля и Ляйсан повторят историю Гарика Харламова и Кристины Асмус, которые расстались несколько месяцев назад.

Как ты думаешь, была ли измена?

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