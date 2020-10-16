Павла Волю уличили в измене! Эскортница опубликовала его «пьяные» фото

Лидия Мартынова

Несовершеннолетняя эскортница Дарья Иванова опубликовала снимок пьяного шоумена Павла Воли с короткой, но многозначительной подписью.

«И как все закончилось»

Фотография выпитого юмориста сразу же распространилась по всем известным социальным сетям и набрала огромное количество просмотров, лайков, репостов. Не совсем ясно, что именно произошло между знаменитостью и 16-летней Дарьей, которая, к слову, абсолютно не стесняется своей деятельности, но факт остается фактом: позорные фото Воли оказались в ее руках. Поклонники популярного на ТНТ шоу «Comedy Club» разочарованы поведением любимого артиста, который уже давно зарекомендовал себя в качестве хорошего семьянина и примерного мужа.

Изменил ли Павел Ляйсан Утяшевой? Верные фолловеры знаменитости уверяют, что произошла очередная «постанова». К тому же, репутация эскортницы не позволяет верить ее словам. СМИ удалось узнать, что девушка принимает наркотики, часто ввязывается в скандалы и ищет методы легкого хайпа. Остается лишь ждать официального заявления резидента «Камеди» и реакцию на происходящее его законной супруги.

«Это не та же самая, которая Тарзана таким-же способом заволокла в постель?? Очень похожая схема»,

— пишут в сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости