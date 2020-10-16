Педагоги из 39 регионов воспользовались разработанным в Москве ресурсом для классных руководителей

Лидия Мартынова

За шесть месяцев работы портала «Классный руководитель онлайн» этим ресурсом воспользовались более 110 тысяч педагогов из 39 регионов страны, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

«Популярность ресурса class.mosmetod.ru не стала для нас неожиданностью. До запуска этой платформы классные руководители системно взаимодействовали преимущественно в рамках своей школы или района, теперь для них появилась отличная возможность для профессионального общения, обмена опытом, получения самой актуальной информации при помощи единого ресурса. Это большое подспорье в работе каждого классного руководителя, который хочет быть на острие профессионального знания, а Городской методический центр как оператор проекта внимательно следит за актуализацией всей размещаемой информации и разрабатывает новые полезные и интересные разделы», – рассказал Андрей Зинин, директор Городского методического центра.

Одной из самых востребованных стала рубрика «Классный консультант». В вебинарах с экспертами приняли участие более десяти тысяч человек, тематика онлайн-встреч формируется с учетом запросов педагогов.

Также педагоги могут записаться на новую программу повышения квалификации «Разработка рабочей программы воспитания в современных условиях образовательной организации», где получат информацию о разработке программ воспитания.