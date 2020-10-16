Плющенко объяснил, почему мира с Тутберидзе не будет

Вадим Карасев

Тренер и фигурист Евгений Плющенко в беседе со "Спорт-Экспрессом" сообщил, что пытался примириться с Этери Тутберидзе и ее тренерским штабом, но та отказалась.

Плющенко, по его словам, на прошедшем этапе Кубка России предложил штабу Тутберидзе "мирную историю".

"Мы общались с ее штабом, да. Мы с Яной (Рудковской - прим.). Она сейчас, как и я, инвестирует огромные деньги в наши школы, в спорт и помогает спортсменам со спонсорами. И вот мы говорили: не надо выдумывать некоторые вещи, прекратите. Мы были за мир", — отметил двукратный олимпийский чемпион.

Однако понимания с другой стороны они с супругой не встретили.

"У меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война", — добавил Плющенко.

Отношения между командами Тутберидзе и Плющенко обострились после перехода в академию олимпийского чемпиона двух воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Алены Косторной. Штаб тренера обвинил Плющенко в переманивании учеников. Конфликт между двумя школами разгорелся с новой силой после того, как Тутберидзе обнародовала переписку своей воспитанницы Алины Загитовой с супругой Плющенко Яной Рудковской. В ней продюсер приглашает олимпийскую чемпионку в академию Плющенко, но та отказывается.