Пол Стронски: Кто остановит войну в Карабахе, если США и ЕС «умыли руки»?

Алексей Вольцев

На ресурсе американского фонда Карнеги 14 октября 2020 года была опубликована статья Пола Стронски, посвященная месту текущего военного конфликта в Нагорном Карабахе в меняющемся мире. Автор статьи — Пол Стронски является старшим научным сотрудником программы Карнеги «Россия и Евразия», где его исследования сосредоточены на отношениях между Россией и соседними странами Центральной Азии и Южного Кавказа. В 2018 году Стронски приветствовал «приход демократии» в Армению. Теперь, очевидно, его оценки меняются.

Мы публикуем полный перевод этой статьи- предупреждения.

* * *

Нагорно-Карабахский конфликт — это дурное предзнаменование

Резюме: если Соединенные Штаты откажутся от своей прежней роли мирового жандарма, сможет ли кто-нибудь остановить ожесточенные бои, которые сейчас бушуют между Арменией и Азербайджаном?

Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда на углу улицы в Сараево спровоцировало Первую мировую войну — конфликт, ознаменовавший начало жестокости и кровопролития индустриального размаха в ХХ веке. На этот раз станет ли малоизвестный уголок Южного Кавказа подобным поворотным пунктом?

Наш ответ: затянувшийся Нагорно-Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном, который восходит к закату Советского Союза, не приведет к глобальной войне. И он не повлияет на жизненно важные интересы великих держав мира. Тем не менее, происходящее проливает яркий свет на распадающийся мир, существовавший после окончания Холодной войны, и который Соединенные Штаты возглавляли более трех десятилетий. Соединенные Штаты и европейские региональные державы, которые ранее лелеяли и защищали прежние договоренности, теперь отступают вместе с многосторонними институтами, которые они возглавляют. Более того, они больше не демонстрируют особого единства целей, когда речь заходит о новых державах, таких как Россия и Турция, которые хотят добиться большей роли для себя в многополярном мире.

Недавние призывы к Соединенным Штатам вмешаться и прекратить боевые действия кажутся странными и устаревшими на фоне глобального отступления США, которое ускорилось за последние четыре года. Администрация президента США Дональда Трампа, которая до сих пор не выработала последовательной политики в отношении Южного Кавказа, выглядит неуместной во время этого раунда Нагорно-Карабахского кризиса. Это не так уж удивительно, учитывая недавний диагноз коронавируса у Трампа, требования его предвыборной кампании и общую дисфункцию его внешнеполитической команды. Тем не менее, даже если кандидат от Демократической партии Джо Байден, который призвал к более решительному дипломатическому ответу США на кризис, станет сорок шестым президентом США, доверие к Вашингтону и его союзникам будет подорвано. Отдаленные региональные конфликты вряд ли вызовут большой интерес или действия со стороны все более изоляционистски настроенной американской общественности и политического руководства, которое сталкивается с гораздо более насущными проблемами внутри страны, включая пандемию, хрупкую экономику и глубоко укоренившуюся расовую несправедливость.

Европа также отвлечена на свои собственные проблемы: вторая волна коронавирусных инфекций, угроза беспроигрышного [для Великобритании] Брексита и напряженность, бурлящая в Восточном Средиземноморье. Недавний опыт урегулирования конфликтов с участием Европы — в Центральноафриканской Республике, Грузии, Ливии и на Украине — дает мало надежды на то, что она справится с этой задачей.

Франция — ведущая европейская держава, которая должна вмешаться, учитывая ее посредничество в недавних конфликтах на Южном Кавказе, таких как война 2008 года в Грузии, — не доверяет Азербайджану и самому важному союзнику Азербайджана — Турции. Несмотря на усилия Франции и США, их союзник по НАТО — Турция продолжает проводить политику, противоречащую интересам альянса, нанося удар по авторитету Запада. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дает российскому президенту Владимиру Путину шанс заработать себе капитал, когда речь заходит об использовании недорогих и иногда отрицаемых методов для того, чтобы поднять влияние и заполнить вакуум силы. Это точно такая же тактика, которую Москва использовала в таких местах, как Ливия, Сирия и Украина. Тем более примечателен тот факт, что они применяются на задворках России, чего никто не мог предвидеть. Действительно, именно Турция, а не Россия сейчас действует как самая авантюрная держава в Евразии.

Великие державы на Южном Кавказе

Более десяти лет Россия провозглашала Южный Кавказ частью своей привилегированной сферы влияния, предупреждая Запад держаться от него подальше. Подобные заявления были решительно отвергнуты Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, которые стали изображать Москву как ужасно оторванную от современных реалий. Хотя при этом они вряд ли спешили включить некоторые части этого региона в такие организации, как НАТО или ЕС. По мере расцвета множества экономических, энергетических и политических связей, Кремль в основном оставался в стороне, поскольку у него было относительно мало конкурентных преимуществ в этих областях.

Хотя Россия продавала оружие как Армении, так и Азербайджану, похоже, что сильная дипломатическая поддержка и военная поддержка со стороны внешних держав — во-первых, Турции и, во-вторых, Израиля — имеют большое значение для Азербайджана в нынешних боевых действиях, которые являются худшими с начала 1990-х годов. Азербайджанские войска используют ударные беспилотники, дальнобойные артиллерийские системы, а также, как сообщают, размещенные в Азербайджане турецкие истребители F-16 американского производства и привлеченные сотни наемников из Сирии.

Несмотря на все западные заламывания рук по поводу угрозы, исходящей от российского неоимпериализма с начала войны на Украине в 2014 году, в некоторых кругах Запада есть плохо скрываемая надежды на то, что Россия снова стукнет по мозгам и вернет Армению и Азербайджан за стол переговоров. Тем не менее, Кремль продолжает отставать от быстро меняющихся событий у него по соседству. Это стало отражением особенностей «путиноцентричного» аппарата принятия решений и упорства тупого мышления о соседних странах. Слишком часто реакция Москвы на новые кризисы по умолчанию сводится к утверждению, что скрытая рука Запада разжигает беспорядки, и одновременно с тайной надеждой, что любой новый пожар каким-то образом погаснет сам по себе.

Другой реальностью стало и то, что Путин сейчас жонглирует многочисленными кризисами, а это означает, что он вряд ли приветствует новый набор головных болей на Кавказе. Гуманитарное перемирие, заключенное при посредничестве Москвы между Арменией и Азербайджаном 10 октября, почти сразу же рухнуло. Белорусский кризис остается в неустойчивом положении. В последние дни Киргизия вновь погрузился в хаос. А обострение вспышки Covid-19 в Москве вынуждает к новым мерам по остановке производства.

Плохое предзнаменование

На протяжении всей эры Трампа Москва стремилась внедриться в горячие точки на Ближнем Востоке и в Африке — это чтобы подчеркнуть неудачи США и представить себя в качестве крупной державы на мировой арене. Но Россия редко решает проблемы, а ее вмешательство, как правило, усугубляет нестабильность. Китай также более напорист во всем мире и стремится извлечь выгоду из дисфункционального Запада. Но в то время, как у него есть наличные, чтобы сорить ими, деньги не являются стабилизирующей силой. Так растет число неразрешимых конфликтов. Кризисная динамика, охватившая часть Африки, Ливию, Сирию, Восточную Украину, Венесуэлу и Йемен, теперь распространяется и на Кавказ. И поскольку Запад больше не способен или не желает руководить этим беспорядочным миром, региональные державы — Иран, Турция и страны Персидского залива, среди прочих, —выступают на сцену, но не обязательно приносят порядок. Это дурное предзнаменование не только для Азербайджана и Армении, но и для многих усилий, направленных на поддержание мира и стабильности во всем мире.