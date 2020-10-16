Пользователи сети подозревают, что Алекса рассталась с женихом

Вадим Карасев

Три недели назад бывшая девушка рэпера Тимати, Алекса, поделилась новостью, что выходит замуж за 25-летнего фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. 31-летняя певица тогда опубликовала фотографию с обручальным кольцом в своем микроблоге. На днях пользователи сети заподозрили, что в отношениях пары произошел разлад, и звезда разорвала помолвку. Алекса внезапно удалила все совместные фотографии с женихом и даже сняла обручальное кольцо с бриллиантом.





Официальных комментариев на этот счет ни Алекса, ни Вячеслав пока не давали. Возможно, пророчества фанатов сбудутся и в скором времени в шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тимати, мы увидим бывших возлюбленных рэпера. Алексу с Тимати связывали романтические отношения во время участия в конкурсе "Фабрика звезд 4". Они даже записывали совместные треки, но в 2007-м расстались.





Потом певица около четырех лет встречалась с молодым человеком по имени Артур, но в марте этого года пара разорвала отношения. В апреле знаменитость подтвердила роман с Дайчевым. Напомним, ради отношений с Алексой он расстался с беременной женой, танцовщицей Александрой Сивковой.





Первым новостью поделился блогер burberry01.