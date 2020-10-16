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Последний шанс провокаторов. КГБ Белоруссии узнал о готовящейся диверсии

Последний шанс провокаторов. КГБ Белоруссии узнал о готовящейся диверсии
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что из различных источников, в том числе зарубежных, поступает информация о готовящейся в республике провокации, передает госагентство БелТА.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", – заявил Иван Тертель.

По данным белорусских спецслужб, замысел организаторов акции заключается в том, чтобы впоследствии в случае успеха обвинить в тяжких последствиях силовые структуры страны.


сообщило, что МВД Белоруссии уточнило, когда применит оружие.
# В мире
По материалам: ria.ru

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