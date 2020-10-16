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Построенный людьми веревочный мост помог вымирающим гиббонам

Построенный людьми веревочный мост помог вымирающим гиббонам

Хайнанские гиббоны освоили построенный для них веревочный мост через 15-метровый промежуток между частями леса, возникший после схождения оползня. Исследователи выстроили такую конструкцию из-за опасений, что при попытках преодолеть это расстояние одним прыжком будет слишком высок риск смертельных падений.

Сейчас хайнаньских хохлатых гиббонов (Nomascus hainanus) насчитывается всего около 30 особей, а в начале 2000-х годов их оставалось всего 13. Они включены в список из ста видов, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. По словам ученых, достаточно одной эпидемии или сильного урагана, чтобы полностью уничтожить этих обезьян. Все представители этого вида живут в национальном заповеднике Баванлин.

Хохлатые гиббоны питаются преимущественно плодами деревьев и почти никогда не спускаются на землю. Поэтому, когда оползень 2014 года разрушил часть леса, они продолжали двигаться по кормовому маршруту, перепрыгивая образовавшийся прогал. Для этого им нужно было преодолеть пятнадцать метров в прыжке, а под ними в этот момент была тридцатиметровая пропасть с каменистым дном. Самки прыгали с держащимися за них детенышами. Хотя ученые не наблюдали ни одного случая падения, они сочли такую ситуацию слишком опасной для почти исчезнувшего вида и соорудили веревочные мостки.

Как сообщает статья в журнале Scienfic Reports, гиббонам потребовалось полгода, чтобы привыкнуть к мосткам, но большинство из них в конечном итоге использовали их, либо цепляясь руками за веревки снизу, либо карабкаясь по ним сверху. Только крупным самцам веревки не понадобились. С тех пор в опасной зоне выросли новые деревья, но, как сообщают ученые, мостки пригодились и другим приматам, чтобы соединить фрагментированную зону обитания.

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По материалам: polit.ru

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