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ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года

ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года по РСБУ составила 16,9 миллиарда рублей, активы выросли на 29% к началу года и достигли 2,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.

"В третьем квартале этого года на фоне общего восстановления экономической активности ПСБ продолжил уверенный рост кредитования, преимущественно благодаря положительной динамике в гражданском сегменте. Рост объемов бизнеса в целом способствовал увеличению ключевых доходов банка на 15% квартал к кварталу, включая значительный прирост чистого комиссионного дохода - на 32%. В результате существенного увеличения ключевых показателей деятельности прибыль отчетного квартала составила 10,7 миллиарда рублей. На 1 октября мы достигли знакового рубежа по активам в размере 2,5 триллиона рублей, заложенного в нашей стратегии на период 2019-2023 годы", - привели в банке комментарий главного финансового директора ПСБ Евгения Смирнова.

В сообщении также отмечается, что операционный доход банка за 9 месяцев текущего года вырос на 31% год к году - до 77,2 миллиарда рублей. При этом чистый процентный доход вырос на 23% до 49,8 миллиарда рублей за счет роста объемов бизнеса, а чистый комиссионный доход увеличился на 22% - до 14,6 миллиарда рублей, что обеспечено в основном транзакционным и гарантийным бизнесом.


Расходы по созданию резервов (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам 9 месяцев 2020 года составили 17,1 миллиарда рублей против 7,6 миллиарда рублей за 9 месяцев 2019 года, что связано с ухудшением макроэкономической ситуации на фоне снижения мировых цен на нефть и пандемии COVID-19 во II квартале 2020 года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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