ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
"В третьем квартале этого года на фоне общего восстановления экономической активности ПСБ продолжил уверенный рост кредитования, преимущественно благодаря положительной динамике в гражданском сегменте. Рост объемов бизнеса в целом способствовал увеличению ключевых доходов банка на 15% квартал к кварталу, включая значительный прирост чистого комиссионного дохода - на 32%. В результате существенного увеличения ключевых показателей деятельности прибыль отчетного квартала составила 10,7 миллиарда рублей. На 1 октября мы достигли знакового рубежа по активам в размере 2,5 триллиона рублей, заложенного в нашей стратегии на период 2019-2023 годы", - привели в банке комментарий главного финансового директора ПСБ Евгения Смирнова.
В сообщении также отмечается, что операционный доход банка за 9 месяцев текущего года вырос на 31% год к году - до 77,2 миллиарда рублей. При этом чистый процентный доход вырос на 23% до 49,8 миллиарда рублей за счет роста объемов бизнеса, а чистый комиссионный доход увеличился на 22% - до 14,6 миллиарда рублей, что обеспечено в основном транзакционным и гарантийным бизнесом.
Расходы по созданию резервов (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам 9 месяцев 2020 года составили 17,1 миллиарда рублей против 7,6 миллиарда рублей за 9 месяцев 2019 года, что связано с ухудшением макроэкономической ситуации на фоне снижения мировых цен на нефть и пандемии COVID-19 во II квартале 2020 года.