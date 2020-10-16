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Пушилину пригрозили пленом

Пушилину пригрозили пленом

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что украинские ССО способны захватить в плен главарей боевиков «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, напомнив об успешной операции по ликвидации в Луганске «начальника народной милиции» Олега Анащенко в 2017 году.

Об этом Сергей Кривонос заявил в эфире Obozrevatel TV, добавив, что для этого необходима политическое решение в соответствии с законодательством.

«Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами», — отметил он.

Сергей Кривонос также напомнил некоторые делали операции по ликвидации Анащенко. В ней были задействованы двое военнослужащих ССО. Они попали в плен, но позже были включены в обменные списки и вернулись на подконтрольные правительству Украины территории зимой 2019 года.

Изображение Raul Lucus с сайта Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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