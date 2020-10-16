Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе

Лидия Мартынова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции Еревана и Баку по конфликту в Нагорном Карабахе, назвав возможные сценарии его развития. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву обозначили "красные линии" для сторон в вопросе разрешения конфликта. Пашинян заявил, что право на самоопределение Нагорного Карабаха для Армении является чертой, за которую она не может перешагнуть. В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия на независимость спорного региона.