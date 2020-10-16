Путин обсудил с членами Совбеза Нагорный Карабах
Сегодня, 14:00 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы диалога РФ и США по проблеме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также тему конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе совещания обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ... Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - сказал Песков.
По материалам: ria.ru