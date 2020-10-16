RM оскорбляли за решение стать участником BTS

Анастасия Иванова

Добиться успеха к-поп айдолам было непросто — если ты спросишь состоявшуюся к-поп группу BTS, что помогло им взойти на верхние ступени карьерной лестницы, то они ответят, что «целеустремлённость, терпение, преданность любимому делу и упорный труд» сыграли решающую роль в этом деле. А некоторые айдолы еще и упомянут, что в начале пути всем необходимо столкнуться с трудностями и совершить ошибки.

Во время эпизода Yaman TV RM рассказал о своем дебюте в группе BTS. Он признался, что ему пришлось столкнуться с негативной реакцией. Многие слушатели были разочарованы, когда узнавали, что он выбрал не сольную карьеру, а дебют в группе.

«Почему такой трудолюбивый парень, как ты, внезапно дебютировал в качестве айдола?»

— задавали ему вопросы посторонние.

Другие же критиковали Намджуна за то, что он лукавит. Никто не верил, что он был рэпером. RM был очень одержим этими негативными комментариями и стремился доказать, что эти люди неправы.

Неудачи, комментарии от хейтеров шли рука об руку с успехами. В итоге RM перестал расстраиваться и шел к в поставленной цели. Гордимся им!

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