RM спас Джей-Хоупа от сердечного приступа на Golden Disc Awards

Анастасия Иванова

Если во время выступления BTS случится что-то неожиданное, непредвиденное и требующее молниеносного решения, Джей-Хоуп (J-Hope) – это тот, кто вам нужен. На сцене парень отличается особенной храбростью, а вот за кулисами Хосок скорее известен своим умением пугаться до смерти.

Один из самых ярких моментов произошел на церемонии награждения Golden Disc Awards 2019. Он сидел рядом с лидером бойз-бэнда RM, как вдруг прогремел взрыв: так дымовая машина известила присутствующих о выходе на сцену группы TWICE.

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Все звезды, уже привыкшие к шуму, абсолютно спокойно отреагировали на этот звук, а вот у Джей-Хоупа чуть не случился сердечный приступ!

Но самое удивительное в этой ситуации – это ответная реакция Намджуна. Кажется, музыканта абсолютно не удивило то, что его друг так испугался. Айдол вынул из кармана блеск для губ (который он всегда носит с собой) и протянул его Хосоку.

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Да, это совсем не то, что большинство из нас предприняли бы в такой ситуации, но, кажется, немного бальзама для губ действительно успокоили расшатанные нервы Джей-Хоупа.

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