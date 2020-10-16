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RM спас Джей-Хоупа от сердечного приступа на Golden Disc Awards

RM спас Джей-Хоупа от сердечного приступа на Golden Disc Awards

Если во время выступления BTS случится что-то неожиданное, непредвиденное и требующее молниеносного решения, Джей-Хоуп (J-Hope) – это тот, кто вам нужен. На сцене парень отличается особенной храбростью, а вот за кулисами Хосок скорее известен своим умением пугаться до смерти.


Один из самых ярких моментов произошел на церемонии награждения Golden Disc Awards 2019. Он сидел рядом с лидером бойз-бэнда RM, как вдруг прогремел взрыв: так дымовая машина известила присутствующих о выходе на сцену группы TWICE.


[media=https://twitter.com/myouirries/status/1315330772639780864?ref_src=twsrc%5Etfw]

Все звезды, уже привыкшие к шуму, абсолютно спокойно отреагировали на этот звук, а вот у Джей-Хоупа чуть не случился сердечный приступ!

Но самое удивительное в этой ситуации – это ответная реакция Намджуна. Кажется, музыканта абсолютно не удивило то, что его друг так испугался. Айдол вынул из кармана блеск для губ (который он всегда носит с собой) и протянул его Хосоку.

[media=https://twitter.com/btch_infiresman/status/1316361973827690498?ref_src=twsrc%5Etfw]

Да, это совсем не то, что большинство из нас предприняли бы в такой ситуации, но, кажется, немного бальзама для губ действительно успокоили расшатанные нервы Джей-Хоупа.

[media=https://twitter.com/JOONSJJK/status/1316594284942954497?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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