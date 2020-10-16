Россия расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере образования

Анастасия Иванова

Взаимодействие России и Узбекистана, направленное на повышение уровня общего образования на русском языке в республике, будет продолжено, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Страны подтвердили общую заинтересованность в двустороннем сотрудничестве во время рабочей поездки российской делегации в Узбекистан во главе с первым заместителем министра просвещения Российской Федерации Дмитрием Глушко. Он провёл рабочие встречи с министром народного образования Республики Узбекистан Шерзодом Шерматовым, министром дошкольного образования Республики Узбекистан Агриппиной Шин, а также заместителем министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Узокбоем Бегимкуловым.

Итогом сотрудничества стали конкретные договорённости по реализации мероприятий, направленных на повышение качества общего образования на русском языке в Республике Узбекистан.

Во время встречи с министром дошкольного образования Республики Узбекистан Агриппиной Шин Дмитрий Глушко подробно рассказал о национальных проектах «Образование» и «Демография», промежуточных итогах реализации и возможных рекомендациях по их использованию узбекистанскими партнёрами. В частности, он подчеркнул, что в России значительное внимание уделяется модернизации содержания дошкольного образования, ориентированного на индивидуальные особенности восприятия ребёнка.

Дмитрий Глушко отметил, что уже в этом году предусмотрен ряд мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в области образования с Республикой Узбекистан. Например, реализация совместного гуманитарного проекта «Класс!», в рамках которого российские методисты проведут комплексный лингвистический аудит и выявление потребностей узбекистанской стороны в изучении и преподавании русского языка.

«Прибывшие в Узбекистан российские методисты имеют цель не оценить, а продиагностировать уровень преподавания русского языка и вместе с коллегами определить наиболее эффективные методики преподавания для повышения уровня владения языком как школьниками, так и педагогами. Проект позволит повысить уровень образования на русском языке в Узбекистане. Также полагаю возможным проработать вопрос о подключении педагогов дошкольного образования в дальнейшем к этому проекту», – сообщил Дмитрий Глушко.

Узбекистанская сторона подтвердила заинтересованность в развитии проектов, направленных на повышение уровня владения русским языком в республике. Министр дошкольного образования Агриппина Шин также высоко оценила российские методики работы с детьми с ОВЗ, подчеркнув, что узбекские педагоги-дефектологи ежегодно проходят повышение квалификации в России.

В ходе встречи сторонами было принято решение о необходимости обеспечения российских адресных квот для педагогов-предметников из Узбекистана. При этом одним из значимых шагов для развития сотрудничества по данному направлению является открытие филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Ташкенте.

Уже в этом году на базе филиала будут запущены дополнительные образовательные программы, в частности, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а с 2021/22 учебного года – программы бакалавриата. Узбекистанская сторона подчеркнула востребованность и престижность российского высшего образования и, как следствие, необходимость высокого уровня знания русского языка в стране. Было отмечено, что из 16 филиалов крупных мировых вузов, расположенных в Узбекистане, 11 – российских.

Дмитрий Глушко сообщил, что взаимодействие по линии среднего профессионального образования является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Мы видим большой интерес граждан Узбекистана к российским образовательным программам и среднему профессиональному образованию. Так, в 2019/20 учебном году в российских образовательных организациях, реализующих программы СПО, обучались 1757 граждан Республики Узбекистан», – сказал Дмитрий Глушко.

Сегодня Россия и Узбекистан ведут масштабную работу по реализации целого ряда проектных инициатив, направленных на развитие системы профессионального образования республики. Так, в Узбекистане создаётся сеть Центров профессионального обучения и Центров оценки квалификации в соответствии со стандартами WorldSkills. До конца этого года также запланировано проведение профессиональной подготовки и переподготовки по стандартам WorldSkills для 500 граждан Узбекистана, проживающих на территории России.

Российский опыт развития и совершенствования системы образования на всех уровнях – дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего – вызвал большой интерес у зарубежных коллег. Особое внимание узбекистанских партнёров привлекли организация бесплатного горячего питания в школах для учеников начальных классов и система формирования оплаты труда педагогов.

Министр дошкольного образования Республики Узбекистан выразила пожелание ознакомиться с технологиями организации школьного питания в России, строительства пищевых комбинатов. Со своей стороны, Дмитрий Глушко пригласил Агриппину Шин принять участие в российской конференции по горячему питанию, которая состоится в ноябре этого года в городе Саранске. Кроме того, ожидается участие представителей Республики Узбекистан в 10-й Международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста», которая пройдёт в онлайн-формате с 10 по 12 декабря 2020 года. С сентября 2020 года Узбекистан является страной-партнёром конференции.

Следующим этапом, который выведет на новый уровень образовательное сотрудничество двух стран, станет подписание межведомственного соглашения Министерства просвещения Российской Федерации с Министерством народного образования Республики Узбекистан.