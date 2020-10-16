Салоны самолётов возьмут под видеоконтроль

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

С 1 января 2023 года российские воздушные суда будут в обязательном порядке оборудовать системами видеомониторинга для обеспечения транспортной безопасности. Такое решение принято постановлением Правительства РФ от 5 октября 2020 года № 1604. Документ вступает в силу 16 октября 2020 года.

Требования, которые будут действовать до 2026 года, коснутся воздушных судов гражданской авиации, используемых для коммерческих перевозок или выполнения авиационных работ, а также самолетов авиации общего назначения.

Так, воздушные суда, которые включат в сертификат эксплуатанта субъекта транспортной инфраструктуры после 1 января 2023 года, должны сразу оснащаться видеокамерами.

Для прочих летательных аппаратов данное требование станет обязательным с 1 января 2025 года.

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