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Сбербанк раскрыл новую схему мошенников

Сбербанк раскрыл новую схему мошенников
Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов - теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в крупнейшем банке страны.

"В телефонном мошенничестве появились новые скрипты обмана. Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику", - описал схему собеседник агентства.

И регулятор, и банки неоднократно заявляли, что подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии. В этом году активность "социнженеров" значительна выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число увеличилось более чем вдвое.


В Сбербанке в период пандемии видят много вариаций и старых способов мошенничества, например объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсациях от государства. Также зафиксированы случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка.


"За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей", - отметили в кредитной организации.

# Россия
По материалам: ria.ru

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