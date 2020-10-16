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Шойгу проводит в Казахстане встречу с военно-политическим руководством

Шойгу проводит в Казахстане встречу с военно-политическим руководством

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл сегодня, 16 октября, в Казахстан, где проведет встречу с военно-политическим руководством республики. Планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве.

«В ходе официального визита предусмотрено проведение встреч с военно-политическим руководством Казахстана для обсуждения вопросов региональной безопасности, состояния и перспектив военного и военно-технического сотрудничества, а также хода реализации программы стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2019−2021 годы», — указали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что запланировано подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, соглашения, регулирующего взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и плана сотрудничества между министерствами обороны на 2021 год.

ИА Newstes напоминает: ранее Минобороны РФ сообщало, что в ходе визита в Нур-Султан Сергей Шойгу обсудит с главой военного ведомства Казахстана Нурланом Ермекбаевым и политическим руководством республики совершенствование системы коллективной безопасности и противодействие терроризму.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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