«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой

Лидия Мартынова

Обмен дипломатическими ударами между Берлином и Москвой становится все более интенсивным, а сами заявления более жесткими. При этом «дело Навального», как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, является лишь поводом для конфронтации.

В качестве примера можно привести последнее «разъяснение» главы МИД ФРГ Хайко Мааса на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау в Берлине. По словам Мааса, российские граждане и учреждения, попавшие в санкционный список из-за инцидента с Алексеем Навальным, можно рассматривать как ответственных за происшедшее с ним.

«Наши меры нацелены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление. Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплоченности Москве», — сказал он, поблагодарив польского коллегу за поддержку в данном вопросе.

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид заявил, что нелегитимные санкции ЕС будут иметь серьезные последствия.

«Было предметно обсуждено нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Подчеркнуто, что конфронтационная линия ЕС, включая очередные нелегитимные санкции, будет иметь серьезные последствия», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА Newstes, под санкции Евросоюза в связи с инцидентом с Алексеем Навальным попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, «за подрыв безопасности Ливии» в список включен российский предприниматель глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин.