Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой

«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой

«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой

Обмен дипломатическими ударами между Берлином и Москвой становится все более интенсивным, а сами заявления более жесткими. При этом «дело Навального», как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, является лишь поводом для конфронтации.

В качестве примера можно привести последнее «разъяснение» главы МИД ФРГ Хайко Мааса на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау в Берлине. По словам Мааса, российские граждане и учреждения, попавшие в санкционный список из-за инцидента с Алексеем Навальным, можно рассматривать как ответственных за происшедшее с ним.

«Наши меры нацелены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление. Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплоченности Москве», — сказал он, поблагодарив польского коллегу за поддержку в данном вопросе.

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид заявил, что нелегитимные санкции ЕС будут иметь серьезные последствия.

«Было предметно обсуждено нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Подчеркнуто, что конфронтационная линия ЕС, включая очередные нелегитимные санкции, будет иметь серьезные последствия», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА Newstes, под санкции Евросоюза в связи с инцидентом с Алексеем Навальным попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, «за подрыв безопасности Ливии» в список включен российский предприниматель глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Какой будет зима 2020-2021: приметы
Какой будет зима 2020-2021: приметы
Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD
Иностранные студенты ОмГПУ пройдут тест TruD
В Тульской области пройдет региональный фестиваль молодых педагогов
В Тульской области пройдет региональный фестиваль молодых педагогов
В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников
В «Кванториуме» Моздока организованы экскурсии для школьников
Большой будет список. Эксперты об ответных мерах на санкции по Навальному
Большой будет список. Эксперты об ответных мерах на санкции по
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
Пашинян: Армения к компромиссам готова, но у неё есть «красная линия»
«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой
«Сигнал сплоченности»: Берлин взял курс на конфронтацию с Москвой
Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Аналитик спрогнозировал, куда пойдут дальше цены на нефть
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе

Топ на сегодня

Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста

Еще по теме

В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ
Захарова оценила заявление о неспособности Евросоюза защититься без США
Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному