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СМИ: Центробанк проведёт эксперимент по использованию цифрового рубля

СМИ: Центробанк проведёт эксперимент по использованию цифрового рубля

Центральный банк России начнёт реализацию экспериментального проекта для ограниченного круга лиц по использованию цифровой национальной валюты после общественных консультаций. Об этом сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на регулятор.

Как заявили в Центробанке, граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковском счёте. Кроме того, рассматривается возможность получения зарплат, пособий и других выплат в цифровых рублях.

В регуляторе сообщили, что при оплате такой валютой комиссии будут меньше по сравнению с использованием других безналичных способов платежей и расчётов. Чтобы провести операцию,  Интернет не потребуется: валюту можно будет перевести с онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, позволяющее работать с цифровым рублём.

По данным издания, к пилотному проекту уже проявили интерес ряд крупных российских банков.

Центробанк представил консультационный доклад о создании и внедрении цифровой национальной валюты во вторник, 13 октября. ЦБ, в частности, провёл анализ возможных вариантов реализаций цифрового рубля, его преимуществ и сферы применения. Как отмечалось в документе, решение о выпуске такой валюты пока не принято, а её внедрение все ещё требует дальнейшей проработки.

В докладе также говорилось, что цифровой рубль будет дополнительной формой денег, он станет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Центробанком.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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