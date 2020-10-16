СМИ: Центробанк проведёт эксперимент по использованию цифрового рубля
Центральный банк России начнёт реализацию экспериментального проекта для ограниченного круга лиц по использованию цифровой национальной валюты после общественных консультаций. Об этом сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на регулятор.
Как заявили в Центробанке, граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковском счёте. Кроме того, рассматривается возможность получения зарплат, пособий и других выплат в цифровых рублях.
В регуляторе сообщили, что при оплате такой валютой комиссии будут меньше по сравнению с использованием других безналичных способов платежей и расчётов. Чтобы провести операцию, Интернет не потребуется: валюту можно будет перевести с онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, позволяющее работать с цифровым рублём.
По данным издания, к пилотному проекту уже проявили интерес ряд крупных российских банков.
Центробанк представил консультационный доклад о создании и внедрении цифровой национальной валюты во вторник, 13 октября. ЦБ, в частности, провёл анализ возможных вариантов реализаций цифрового рубля, его преимуществ и сферы применения. Как отмечалось в документе, решение о выпуске такой валюты пока не принято, а её внедрение все ещё требует дальнейшей проработки.
В докладе также говорилось, что цифровой рубль будет дополнительной формой денег, он станет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Центробанком.