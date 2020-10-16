СМИ: Центробанк проведёт эксперимент по использованию цифрового рубля

Анастасия Иванова

Центральный банк России начнёт реализацию экспериментального проекта для ограниченного круга лиц по использованию цифровой национальной валюты после общественных консультаций. Об этом сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на регулятор.

Как заявили в Центробанке, граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковском счёте. Кроме того, рассматривается возможность получения зарплат, пособий и других выплат в цифровых рублях.

В регуляторе сообщили, что при оплате такой валютой комиссии будут меньше по сравнению с использованием других безналичных способов платежей и расчётов. Чтобы провести операцию, Интернет не потребуется: валюту можно будет перевести с онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, позволяющее работать с цифровым рублём.

По данным издания, к пилотному проекту уже проявили интерес ряд крупных российских банков.

Центробанк представил консультационный доклад о создании и внедрении цифровой национальной валюты во вторник, 13 октября. ЦБ, в частности, провёл анализ возможных вариантов реализаций цифрового рубля, его преимуществ и сферы применения. Как отмечалось в документе, решение о выпуске такой валюты пока не принято, а её внедрение все ещё требует дальнейшей проработки.

В докладе также говорилось, что цифровой рубль будет дополнительной формой денег, он станет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Центробанком.