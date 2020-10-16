Социологи выяснили, как проголосовали бы россияне на выборах в Госдуму

Алексей Вольцев

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 11% поддержали бы КПРФ, 10% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 14% отдали бы голос за другую партию, а 10% не пошли бы на выборы.

Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Очередные выборы в Госдуму должны пройти в РФ в 2021 году.