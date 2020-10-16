«Сок от кашля»: Полезные свойства сока калины

Анастасия Иванова

Какой состав у сока калины? В каком количестве его можно употреблять в день? Какие полезные свойства у ока калины? Может ли сок калины нанести вред здоровью? Именно эти вопросы волнуют многих, когда речь идет о соке калины. Если всем интересно это знать, то всю информацию вы можете узнать в этой статье.

Сок калины не только является напитком его также применяют в медицины и косметических средствах. Этот сок насыщен множество витаминов и минералов, которые необходимы организму.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 0 г.Жиры 0 г.Углеводы 7 г.Калорийность 26.3 ккал (на 100 г.).Витамины А, С, Е.Каротин.Калий.Кальций.Магний.Железо.Марганец.Цинк.

Также в составе сока калины есть фруктоза, глюкоза, аскорбиновая кислота и полисахариды. Несмотря на то, что состав довольно богатый не стоит употреблять сок калины в больших количествах.





Полезные свойства

Сок калин отлично подходит как сироп при простудных заболеваниях. Калина не только помогает избавить нас от кашля, но и снизить температуру тела. Калина проникает в самую глубь бронхов и выводит мокроту. А также сок калины:

Помогает, вылечит стоматит и ангину.Повышает иммунитет.Устраняет головную боль.Снижает болевые ощущения при менструальном цикле.Нормализует давление.Улучшает аппетит.Способствует укреплению стенок сосуда.Уменьшает уровень холестерина.Заживляет раны при порезах и ссадинах.Уменьшает отеки.Помогает при сильном стрессе.Нормализует работу сердца.

Ок калины использую в народной медицине, например, его добавляют в крем для заживления ран, а также в крем по уходу за кожей лица и рук.

Как правильно употреблять сок калины

Для профилактики и укреплению иммунитета сок малины можно добавлять в чай по 1 чайной ложки 1-3 раза в день в период простудных заболеваний. Что касается масок для лица, то достаточно смешать 30 мл сока с двумя яичными белками и перемешать. Наносить маску на лицо и держать 30 мин.

Противопоказания

Как уже было сказано ранее сок калины стоит употреблять с особой осторожностью и не злоупотреблять его применением. Его не стоить принимать при:

Подагре.Артрите.Гастрите и язве.Панкреатите.Болезнь, связанная с почками.Проблеме с мочеиспусканием.Индивидуальная непереносимость.Аллергия.

Важно знать, что сак малины ни в коем случае нельзя употреблять при беременности и грудном вскармливании. Во время беременности сок калины может вызвать выкидыш или ранние роды. При кормлении грудью ребенок может получить сильную аллергическую реакцию.

Только при правильном употреблении и знание противопоказаний сок калины принесет вам пользу и вылечи множество болезней.