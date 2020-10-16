Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Сок от кашля»: Полезные свойства сока калины

«Сок от кашля»: Полезные свойства сока калины

Какой состав у сока калины? В каком количестве его можно употреблять в день? Какие полезные свойства у ока калины? Может ли сок калины нанести вред здоровью? Именно эти вопросы волнуют многих, когда речь идет о соке калины. Если всем интересно это знать, то всю информацию вы можете узнать в этой статье.

Сок калины не только является напитком его также применяют в медицины и косметических средствах. Этот сок насыщен множество витаминов и минералов, которые необходимы организму.

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Как правильно употреблять сок калины
5 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 0 г.
Жиры 0 г.
Углеводы 7 г.
Калорийность 26.3 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Витамины А, С, Е.
Каротин.
Калий.
Кальций.
Магний.
Железо.
Марганец.
Цинк.

Также в составе сока калины есть фруктоза, глюкоза, аскорбиновая кислота и полисахариды. Несмотря на то, что состав довольно богатый не стоит употреблять сок калины в больших количествах.


Полезные свойства

Сок калин отлично подходит как сироп при простудных заболеваниях. Калина не только помогает избавить нас от кашля, но и снизить температуру тела. Калина проникает в самую глубь бронхов и выводит мокроту. А также сок калины:


Помогает, вылечит стоматит и ангину.
Повышает иммунитет.
Устраняет головную боль.
Снижает болевые ощущения при менструальном цикле.
Нормализует давление.
Улучшает аппетит.
Способствует укреплению стенок сосуда.
Уменьшает уровень холестерина.
Заживляет раны при порезах и ссадинах.
Уменьшает отеки.
Помогает при сильном стрессе.
Нормализует работу сердца.

Ок калины использую в народной медицине, например, его добавляют в крем для заживления ран, а также в крем по уходу за кожей лица и рук.

Как правильно употреблять сок калины

Для профилактики и укреплению иммунитета сок малины можно добавлять в чай по 1 чайной ложки 1-3 раза в день в период простудных заболеваний. Что касается масок для лица, то достаточно смешать 30 мл сока с двумя яичными белками и перемешать. Наносить маску на лицо и держать 30 мин.

Противопоказания

Как уже было сказано ранее сок калины стоит употреблять с особой осторожностью и не злоупотреблять его применением. Его не стоить принимать при:


Подагре.
Артрите.
Гастрите и язве.
Панкреатите.
Болезнь, связанная с почками.
Проблеме с мочеиспусканием.
Индивидуальная непереносимость.
Аллергия.

Важно знать, что сак малины ни в коем случае нельзя употреблять при беременности и грудном вскармливании. Во время беременности сок калины может вызвать выкидыш или ранние роды. При кормлении грудью ребенок может получить сильную аллергическую реакцию.

Только при правильном употреблении и знание противопоказаний сок калины принесет вам пользу и вылечи множество болезней.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое оборудование
В Ивановской области в 77 школ и 24 колледжа поступило новое
Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
ПСБ заработал почти 17 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года
Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов в Норвегии
Заполнить конкурента «Северного потока»: Польша ищет продавцов
Вопрос по Абхазии Лаврову задали на основе недостоверной информации — МИД
Вопрос по Абхазии Лаврову задали на основе недостоверной информации —
Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и Донбассе, не имеющий никакой силы
Ядерный креатив слуги народа: зачем Зеленскому опрос о Крыме и
На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс
На Камчатке открылся первый на Дальнем Востоке энергокласс
В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий первоклассник»
В Костромской области прошел единый урок безопасности «Яркий
В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы современные мастерские
В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы
Группа "Ария" перевыпустила два альбома
Группа "Ария" перевыпустила два альбома
На аукционе в США продали первый сборник Шекспира почти за $10 миллионов
На аукционе в США продали первый сборник Шекспира почти за $10
В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ
В Турции начались испытания ЗРК С-400, сообщили СМИ

Топ на сегодня

В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Алиев назвал «красную линию» Азербайджана по Карабаху
Алиев назвал «красную линию» Азербайджана по Карабаху
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа
Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа

Еще по теме

«Полезен и опасен»: Гранатовый сок, как его пить и какою пользу несет организму
«Всем по вкусу»: Польза и вред печени индейки
«Ни фрукт, ни овощ»: Какие полезные свойства находятся в инжире, и что он за собой скрывает
«Морской обитатель»: Полезные свойства осетра и его противопоказания