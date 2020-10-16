«Сок от кашля»: Полезные свойства сока калины
Какой состав у сока калины? В каком количестве его можно употреблять в день? Какие полезные свойства у ока калины? Может ли сок калины нанести вред здоровью? Именно эти вопросы волнуют многих, когда речь идет о соке калины. Если всем интересно это знать, то всю информацию вы можете узнать в этой статье.
Сок калины не только является напитком его также применяют в медицины и косметических средствах. Этот сок насыщен множество витаминов и минералов, которые необходимы организму.
Содержание
1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Как правильно употреблять сок калины
5 Противопоказания
Пищевая ценность
Белки 0 г.
Жиры 0 г.
Углеводы 7 г.
Калорийность 26.3 ккал (на 100 г.).
Химический состав
Витамины А, С, Е.
Каротин.
Калий.
Кальций.
Магний.
Железо.
Марганец.
Цинк.
Также в составе сока калины есть фруктоза, глюкоза, аскорбиновая кислота и полисахариды. Несмотря на то, что состав довольно богатый не стоит употреблять сок калины в больших количествах.
Полезные свойства
Сок калин отлично подходит как сироп при простудных заболеваниях. Калина не только помогает избавить нас от кашля, но и снизить температуру тела. Калина проникает в самую глубь бронхов и выводит мокроту. А также сок калины:
Помогает, вылечит стоматит и ангину.
Повышает иммунитет.
Устраняет головную боль.
Снижает болевые ощущения при менструальном цикле.
Нормализует давление.
Улучшает аппетит.
Способствует укреплению стенок сосуда.
Уменьшает уровень холестерина.
Заживляет раны при порезах и ссадинах.
Уменьшает отеки.
Помогает при сильном стрессе.
Нормализует работу сердца.
Ок калины использую в народной медицине, например, его добавляют в крем для заживления ран, а также в крем по уходу за кожей лица и рук.
Как правильно употреблять сок калины
Для профилактики и укреплению иммунитета сок малины можно добавлять в чай по 1 чайной ложки 1-3 раза в день в период простудных заболеваний. Что касается масок для лица, то достаточно смешать 30 мл сока с двумя яичными белками и перемешать. Наносить маску на лицо и держать 30 мин.
Противопоказания
Как уже было сказано ранее сок калины стоит употреблять с особой осторожностью и не злоупотреблять его применением. Его не стоить принимать при:
Подагре.
Артрите.
Гастрите и язве.
Панкреатите.
Болезнь, связанная с почками.
Проблеме с мочеиспусканием.
Индивидуальная непереносимость.
Аллергия.
Важно знать, что сак малины ни в коем случае нельзя употреблять при беременности и грудном вскармливании. Во время беременности сок калины может вызвать выкидыш или ранние роды. При кормлении грудью ребенок может получить сильную аллергическую реакцию.
Только при правильном употреблении и знание противопоказаний сок калины принесет вам пользу и вылечи множество болезней.