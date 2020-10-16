Соловьев заступился за белорусскую баскетболистку, арестованную в Минске
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что лично просил власти Белоруссии отпустить баскетболистку Елену Левченко, арестованную в аэропорту Минска после призывов к повторным выборам президента.
В эфире шоу "Соловьев LIVE" он рассказал, что силовики подрывают здоровье Левченко, поместив ее в недопустимые условия.
Повлияли ли обращения Соловьева на судьбу спортсменки, неизвестно, однако судя по всему официальный Минск оставил их без внимания: накануне Левченко продлили арест на 72 часа. Суть выдвинутых обвинений не раскрывается.
Как сообщал Ruposters, ранее на репрессии пожаловалась белорусская легкоатлетка Светлана Куделич: ее уволили из МЧС и могут исключить из национальной сборной за публичную критику насилия.