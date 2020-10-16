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Соловьев заступился за белорусскую баскетболистку, арестованную в Минске

Соловьев заступился за белорусскую баскетболистку, арестованную в Минске

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что лично просил власти Белоруссии отпустить баскетболистку Елену Левченко, арестованную в аэропорту Минска после призывов к повторным выборам президента.

В эфире шоу "Соловьев LIVE" он рассказал, что силовики подрывают здоровье Левченко, поместив ее в недопустимые условия.

Да, она со многими другими высказывала свое отношение к власти, но восемь квадратных метров на четверых? При том, что Лена под два метра ростом и у нее большое количество профессиональных травм — то, что абсолютно убивает ее спину, это же надо понимать.

Повлияли ли обращения Соловьева на судьбу спортсменки, неизвестно, однако судя по всему официальный Минск оставил их без внимания: накануне Левченко продлили арест на 72 часа. Суть выдвинутых обвинений не раскрывается.

Как сообщал Ruposters, ранее на репрессии пожаловалась белорусская легкоатлетка Светлана Куделич: ее уволили из МЧС и могут исключить из национальной сборной за публичную критику насилия.

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По материалам: uposters.ru

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