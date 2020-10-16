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Советник Трампа: США уже исчерпали цели для антироссийских санкций

Советник Трампа: США уже исчерпали цели для антироссийских санкций

Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен признал, что у Вашингтона остается совсем мало возможностей по санкционному давлению на Россию. Нынешняя администрация столь активно вводила ограничения в отношении российских компаний и чиновников, что почти исчерпала новые цели для санкций.

В интервью CBS О'Брайен отвечал на вопрос о том, как Белый дом предотвращает гипотетическое российское вмешательство в выборы президента.

"Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России", – сказал он.

Советник добавил, что было введено "чертовски много" санкций как против частных, так и против юридических лиц. Затронули они и российское правительство. В результате осталось не так много возможностей для дальнейшего давления, однако американцы продолжат "посылать сигналы" Москве.

Будут жесткие последствия, если какая-либо страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, предпочитают ли их лидеры президента Трампа или Джо Байдена – это никакого значения не имеет.

23 сентября США ввели очередной пакет санкций против России, затронувший восемь частных лиц и несколько организаций. В качестве поводов назвали киберпреступления, вмешательство в выборы и ситуацию на Украине.

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По материалам: uposters.ru

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