Список звезд, заболевших COVID-19
COVID-19 все быстрее и быстрее проникает в ряды звезд шоу-бизнеса. Разумеется, опасности больше подвержены те селебрити, которые часто появляются в больших скоплениях людей, посещают культурные мероприятия и пренебрегают мерами предосторожности от коварного «ковида». В список заболевших звезд уже попали: Ида Галич с мужем Аланом Басиевым, Кристина Асмус, режиссер Александр Молочников. Отец Оскара Кучера Александр Боголюбов, к большому сожалению, скончался от коронавируса.
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Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб» 🤷🏼♀️ Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!) Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях 🤨 А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте 🤦🏼♀️ Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим 💵 Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» 🙈🙈🙈 Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки 😷🧤Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!! 🙏🏻
Есть и те, кто недавно уже преодолел болезнь: Олег Газманов, Анита Цой, Анна Нетребко, Рита Дакота, Элджей и Настя Ивлеева.https://www.instagram.com/p/CGCh6vqJrc1/
Заболевание не щадит и общественных деятелей, которые также борются за выздоровление: заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, глава российских католиков Павел Пецци, губернатор Костромской области Сергей Ситников, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Ужас, что творится, ребят, берегите себя и не ходите лишних раз на улицу просто потусоваться, надевайте маски, перчатки… Надо же когда-то это закончить!»— взволнованно написала девушка под постом Кристины Асмус.
Разумеется, в список не вошел и 1% всех тех знаменитостей, которые подверглись страшной эпидемии. Желаем каждому больному «ковидом» скорейшего выздоровления!