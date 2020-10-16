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Список звезд, заболевших COVID-19

Список звезд, заболевших COVID-19

COVID-19 все быстрее и быстрее проникает в ряды звезд шоу-бизнеса. Разумеется, опасности больше подвержены те селебрити, которые часто появляются в больших скоплениях людей, посещают культурные мероприятия и пренебрегают мерами предосторожности от коварного «ковида». В список заболевших звезд уже попали: Ида Галич с мужем Аланом Басиевым, Кристина Асмус, режиссер Александр Молочников. Отец Оскара Кучера Александр Боголюбов, к большому сожалению, скончался от коронавируса.


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Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб» 🤷🏼‍♀️ Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!) Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях 🤨 А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте 🤦🏼‍♀️ Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим 💵 Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» 🙈🙈🙈 Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки 😷🧤Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!! 🙏🏻

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Есть и те, кто недавно уже преодолел болезнь: Олег Газманов, Анита Цой, Анна Нетребко, Рита Дакота, Элджей и Настя Ивлеева.

https://www.instagram.com/p/CGCh6vqJrc1/

Заболевание не щадит и общественных деятелей, которые также борются за выздоровление: заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, глава российских католиков Павел Пецци, губернатор Костромской области Сергей Ситников, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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🖤

A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on

«Ужас, что творится, ребят, берегите себя и не ходите лишних раз на улицу просто потусоваться, надевайте маски, перчатки… Надо же когда-то это закончить!»

— взволнованно написала девушка под постом Кристины Асмус.

Разумеется, в список не вошел и 1% всех тех знаменитостей, которые подверглись страшной эпидемии. Желаем каждому больному «ковидом» скорейшего выздоровления!

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👹

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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