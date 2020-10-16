Список звезд, заболевших COVID-19

Алексей Вольцев

COVID-19 все быстрее и быстрее проникает в ряды звезд шоу-бизнеса. Разумеется, опасности больше подвержены те селебрити, которые часто появляются в больших скоплениях людей, посещают культурные мероприятия и пренебрегают мерами предосторожности от коварного «ковида». В список заболевших звезд уже попали: Ида Галич с мужем Аланом Басиевым, Кристина Асмус, режиссер Александр Молочников. Отец Оскара Кучера Александр Боголюбов, к большому сожалению, скончался от коронавируса.

Есть и те, кто недавно уже преодолел болезнь: Олег Газманов, Анита Цой, Анна Нетребко, Рита Дакота, Элджей и Настя Ивлеева.

https://www.instagram.com/p/CGCh6vqJrc1/

Заболевание не щадит и общественных деятелей, которые также борются за выздоровление: заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, глава российских католиков Павел Пецци, губернатор Костромской области Сергей Ситников, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Ужас, что творится, ребят, берегите себя и не ходите лишних раз на улицу просто потусоваться, надевайте маски, перчатки… Надо же когда-то это закончить!»

— взволнованно написала девушка под постом Кристины Асмус.

Разумеется, в список не вошел и 1% всех тех знаменитостей, которые подверглись страшной эпидемии. Желаем каждому больному «ковидом» скорейшего выздоровления!

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