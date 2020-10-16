Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"

Анастасия Иванова

. Основным местом съемок фэнтезийного сериала "Дом дракона" станет студия Ливсден (Leavesden) в пригороде Лондона, где снимали все фильмы о Гарри Поттере, сообщает Radiotimes.

Ожидается, что производство проекта начнется в январе 2021 года, а его релиз — в 2022.

Саму "Игру престолов" снимали преимущественно в Северной Ирландии, а отдельные эпизоды — в Хорватии, Испании, Марокко, на Мальте и в Исландии.

На студии Ливсден кинокомпании Warner Bros. шла работа не только над франшизой о Гарри Поттере, но также над многими другими проектами. Так, например, сейчас здесь идут съемки "Бэтмена".

"Дом дракона" станет первым спин-оффом "Игры престолов". Действие сериала развернется за несколько веков до событий оригинального шоу и расскажет об истории династии Таргариенов.

В основе 10-серийного шоу книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина.