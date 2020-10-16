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Страховка с покрытием COVID-19 обязательна для въезда на Кубу

Страховка с покрытием COVID-19 обязательна для въезда на Кубу

Куба обновила условия по въезду и пребыванию иностранных туристов. Что ждет зарубежных путешественников, в том числе и россиян - читайте в нашей статье.


ТУРИСТАМ ПРЕДСТОИТ ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Кубинские власти уточнили протоколы по въезду и пребыванию иностранных туристов.

Так, по прибытии пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения.

Всех иностранных туристов по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.


СТРАХОВКА С ПОКРЫТИЕМ COVID-19 ОБЯЗАТЕЛЬНА

Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то путешественнику для нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медицинскую страховку за 30 долларов США.

Ранее сумма такой страховки рассчитывалась, исходя из 3-4 долларов в сутки. Теперь стоимость фиксирована и не зависит от количества дней пребывания.


ЕСЛИ ТУРИСТ ЗАБОЛЕЛ, ЕГО ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ

В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет  отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников отеля.

В случае положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 турист будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в специально отведенной для этого карантинной зоне отеля.


МАСКИ В ОТЕЛЯХ ТУРИСТАМ НЕ НУЖНЫ НИГДЕ

Туристы могут находиться на всей территории отеля без масок, их использование будет обязательно только для сотрудников. Но во время трансфера в отель и из него туристы обязаны быть в масках.

Туристы в отеле должны сохранять социальную дистанцию, и быть готовыми к регулярным измерениям температуры. Соответственно, меры социального дистанцирования введены во всех ресторанах и помещениях общего пользования отелей Кубы.

Напомним, 14 октября правительство РФ приняло решение о возобновлении авиасообщения по маршрутам Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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