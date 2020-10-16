"Тинькофф" объявил об отказе от сделки с "Яндексом"

Алексей Вольцев

Группа компаний "Тинькофф" вышла из переговоров с "Яндексом".

Как сообщалось ранее, "Яндекс" достиг с "Тинькофф" принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 миллиарда долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было.





"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", — говорится в сообщении группы.

Издание The Bell ранее также писало, что основатель холдинга Олег Тиньков рассматривал другие предложения о покупке актива.

"Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно", — заявили в пресс-службе группы.

В "Яндексе" подтвердили прекращение переговоров.

"К сожалению, "Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами "Тинькофф", в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры", — говорится в релизе пресс-службы интернет-холдинга.