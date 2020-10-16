Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ТОП-3 осенних экскурсионных направлений с кешбэком по версии АЛЕАН

ТОП-3 осенних экскурсионных направлений с кешбэком по версии АЛЕАН

Архитектура, история, необычные музеи и подчас «не российская» атмосфера, интересная гастрономия. Визы не нужны, курс рубля ни на что не влияет, а с акцией «кешбэк» можно сэкономить 20% от стоимости тура. Аналитики Национального туроператора АЛЕАН назвали самые сбалансированные по цене и интересные экскурсионные направления этой осени.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ( ТУР «БЛИСТАТЕЛЬНАЯ СТОЛИЦА ТРЕХ ВЕКОВ»)   

Сколько стоит тур: 5 дней4 ночи – от 31 260 р. на двоих (без дороги)

Кешбэк на карту «МИР»: от 6252 рублей

Даты туров: октябрь: 23-27.10; ноябрь: 06-10.11; 20-24.11; декабрь: 04-08.12; 18-22.12.2020. Оплатить тур для получения кешбэка нужно до 5 декабря

Почему надо поехать: Казань соткана из восточной мудрости и западной предприимчивости, двух мировых религий, красивой архитектуры и бодрого настроения. В городе очень много студентов и молодежи.  Она непохожа на другие российские города.

Осмотреть город при желании можно за 2 дня, но и долгое свидание с полноценным знакомством куда интереснее.  Кроме обязательной программы – комплекса Казанского Кремля, включающего  Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и «падающую» башню Сююмбике, Старо-Татарской  слободы с мечетями и жилыми домами XVII — начала XX века, обязательно стоит посетить  интерактивный музей «Городская панорама»  и музей чак-чака. 

Пульс города бьется на улице Баумана, там же можно попробовать татарские эчпочмаки, многослойный пирог губадия , запив их айраном и алсу. Этот напиток, название которого переводится как «розовая вода»,  готовится из ряженки, меда и свекольного сока.

Впечатлений добавит посещение острова-града Свияжск с 500-летней историей.  Экскурсия в Раифский Богородицкий монастырь – возможность поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, которая исцеляет от всех болезней и исполняет просьбы.

Йошкар-Ола — столица республики Марий Эл, родина загадочного Йошкина кота с аккуратными старинными  улочками  и забавными памятниками  станет приятным дополнением к насыщенной поездке. 

Описание тура: здесь

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (ТУР «БАЛТИЙСКАЯ МОЗАИКА») 

Сколько стоит тур: 5 дней4 ночи – от 36 000 р. на двоих (без дороги)

Кешбэк на карту «МИР»: от 7 000 р.

Даты заездов: любые в течение акции (выехать обратно надо 10 января как крайний срок), оплатить тур для получения кешбэка нужно до 5 декабря.

Почему надо поехать: один из самых насыщенных туров по территории бывшей Восточной Пруссии – с богатой историко-архитектурной составляющей, европейским флёром, упругим балтийским ветром и чистейшим воздухом.

Для тех, кто скучает по уютным европейским городкам и странам, большое путешествие в Калининградскую область окажется как нельзя кстати. Замки, кирхи, старые немецкие виллы, органные залы, стилизованные под старину ресторанчики перенесут в настоящее Средневековье.

А свежий румянец, полное единение с природой и свежие рыбные деликатесы стоит искать в национальном парке «Куршская коса».

Описание тура: здесь

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»
В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и
В Омской области появились новые площадки проекта «Билет в будущее»
В Омской области появились новые площадки проекта «Билет в будущее»
В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана
В Перми откроется Дом научной коллаборации имени А.А. Фридмана
Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования за 2020 год
Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области образования
5 сигналов от Вселенной, которые подсказывают, что жизнь скоро сильно изменится
5 сигналов от Вселенной, которые подсказывают, что жизнь скоро сильно
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Замглавы СНБО Украины пригрозил России "потоком гробов"
Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
"Голым пирогом на песок уселась": Шурыгину засняли на Мальдивах без трусов и лифчика
"Голым пирогом на песок уселась": Шурыгину засняли на Мальдивах без
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии
Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение Трансильвании»
Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение

Топ на сегодня

Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник V"
Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
США предъявили очередные требования к Белоруссии
США предъявили очередные требования к Белоруссии

Еще по теме

Где купить туры с кешбэком на осень и зиму от ведущих туроператоров
Где выбрать и купить туры с кешбэком на осень и зиму
Стартовала акция с кешбэком за покупку туров по России
Первый день акции с кешбэком за туры по России: кто в лидерах?