ТОП-3 осенних экскурсионных направлений с кешбэком по версии АЛЕАН

Влада Некрасова

Архитектура, история, необычные музеи и подчас «не российская» атмосфера, интересная гастрономия. Визы не нужны, курс рубля ни на что не влияет, а с акцией «кешбэк» можно сэкономить 20% от стоимости тура. Аналитики Национального туроператора АЛЕАН назвали самые сбалансированные по цене и интересные экскурсионные направления этой осени.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ( ТУР «БЛИСТАТЕЛЬНАЯ СТОЛИЦА ТРЕХ ВЕКОВ»)

Сколько стоит тур: 5 дней4 ночи – от 31 260 р. на двоих (без дороги)

Кешбэк на карту «МИР»: от 6252 рублей

Даты туров: октябрь: 23-27.10; ноябрь: 06-10.11; 20-24.11; декабрь: 04-08.12; 18-22.12.2020. Оплатить тур для получения кешбэка нужно до 5 декабря

Почему надо поехать: Казань соткана из восточной мудрости и западной предприимчивости, двух мировых религий, красивой архитектуры и бодрого настроения. В городе очень много студентов и молодежи. Она непохожа на другие российские города.

Осмотреть город при желании можно за 2 дня, но и долгое свидание с полноценным знакомством куда интереснее. Кроме обязательной программы – комплекса Казанского Кремля, включающего Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и «падающую» башню Сююмбике, Старо-Татарской слободы с мечетями и жилыми домами XVII — начала XX века, обязательно стоит посетить интерактивный музей «Городская панорама» и музей чак-чака.

Пульс города бьется на улице Баумана, там же можно попробовать татарские эчпочмаки, многослойный пирог губадия , запив их айраном и алсу. Этот напиток, название которого переводится как «розовая вода», готовится из ряженки, меда и свекольного сока.

Впечатлений добавит посещение острова-града Свияжск с 500-летней историей. Экскурсия в Раифский Богородицкий монастырь – возможность поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, которая исцеляет от всех болезней и исполняет просьбы.

Йошкар-Ола — столица республики Марий Эл, родина загадочного Йошкина кота с аккуратными старинными улочками и забавными памятниками станет приятным дополнением к насыщенной поездке.

Описание тура: здесь

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (ТУР «БАЛТИЙСКАЯ МОЗАИКА»)

Сколько стоит тур: 5 дней4 ночи – от 36 000 р. на двоих (без дороги)

Кешбэк на карту «МИР»: от 7 000 р.

Даты заездов: любые в течение акции (выехать обратно надо 10 января как крайний срок), оплатить тур для получения кешбэка нужно до 5 декабря.

Почему надо поехать: один из самых насыщенных туров по территории бывшей Восточной Пруссии – с богатой историко-архитектурной составляющей, европейским флёром, упругим балтийским ветром и чистейшим воздухом.

Для тех, кто скучает по уютным европейским городкам и странам, большое путешествие в Калининградскую область окажется как нельзя кстати. Замки, кирхи, старые немецкие виллы, органные залы, стилизованные под старину ресторанчики перенесут в настоящее Средневековье.

А свежий румянец, полное единение с природой и свежие рыбные деликатесы стоит искать в национальном парке «Куршская коса».

Описание тура: здесь