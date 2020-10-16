Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем вырос на 9%

Анастасия Иванова

Товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем за 9 месяцев 2020 года вырос на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Как уточняется в сообщении Минсельхоза, этот показатель составил $ 3,8 млрд.

Заместителя министра сельского хозяйства Сергей Левин подчеркивает, что эти результаты достигнуты «несмотря на общий спад активности, вызванный пандемией». По словам замминистра, продолжается поэтапная работа по расширению номенклатуры и перечней поставщиков сельскохозяйственной продукции.

Чиновник выразил надежду на поддержку и содействие китайской стороны в открытии доступа на рынок Китайской Народной Республики российской растениеводческой и животноводческой продукции, в частности свинины с предприятий, которые обеспечивают высокий уровень биологической защиты.

Замминистра призвал зарубежных коллег рассмотреть возможность поставок из всех субъектов Российской Федерации таких сельскохозяйственных культур, как пшеница и ячмень, а также согласовать фитосанитарные требования для доступа на китайский рынок российского гороха.

Ранее ИА Newstes сообщало, что общий объем экспорта сельхозпродукции из России за 9 месяцев 2020 года вырос почти на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил около $ 20 млрд.



