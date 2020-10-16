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«Травили, гнобили и унижали!» — дочь Успенской рассказала, как мать испортила ей психику

«Травили, гнобили и унижали!» — дочь Успенской рассказала, как мать испортила ей психику

Дочь Любови Успенской никак не может успокоиться и продолжает травлю матери. Еще недавно певица пыталась наладить с Татьяной отношения или, по крайней мере, установить контакт, опубликовав снимок в желтом платье и расхвалив дочь под постом, но Плаксина не смогла пройти мимо провокации и ответила артистке «Я не твоя дочь, ты МОНСТЕР». После скрылась из виду на пару недель.


Вернулась она, как обычно, крайне эпично, пожаловавшись на тяготы жизни в Instagram и расписав, как сильно страдала всю жизнь от «нападков и преследований матери». Под горячую руку психически больной женщины попали и Дана Борисова, и Наталья Лапина, и Александр Бенхин, которые вставили свои «5 копеек» против действий свободной художницы.


«Если вы такая умная, почему мать вас обеспечивает до 30 лет и плачет из-за вашего ухода? Откажитесь от материальной помощи «тиранши» Успенской, раз она такая плохая и докажите, что вы хотя бы сможете заработать себе на еду!»

— гневно отозвались фолловеры Татьяны на ее очередные оскорбления звезды. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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