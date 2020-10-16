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Туроператоры ставят новые чартеры в Турцию и на Занзибар из регионов

Туроператоры ставят новые чартеры в Турцию и на Занзибар из регионов

Крупные федеральные туроператоры продолжают расширять свои полетные программы по мере увеличения количества городов, вылеты за границу из которых восстановлены. Добавлены рейсы в Турцию из Самары и Красноярска, скоро появятся новые рейсы на Занзибар из регионов РФ.


РЕЙСЫ В ТУРЦИЮ ИЗ НОВЫХ ГОРОДОВ: САМАРА В ЛИДЕРАХ

Напомним, что правительство открыло для международных рейсов еще четыре аэропорта России – Самара, Красноярск, Грозный и Владивосток.

Туроператор Coral Travel расширил свою полетную программу в Турцию за счет рейсов из Самары. Рейсы выполняются в Анталью 4 раза в неделю на самолетах авиакомпании Royal Flight. Полетная программа запланирована как круглогодичная.

Напомним, Coral Travel сейчас летает в Анталью из Архангельска (до 10 ноября, Royal Flight, стыковка в Ростове-на-Дону, частота 1 рейс в 10,5 дней), Челябинска (круглогодично, Royal Flight, стыковка в Казани, 2 рейса в 10,5 дней), Калининграда (Royal Flight, 2 рейса в неделю), Казани (круглогодично, Royal Flight, 9 рейсов в неделю и «Уральские авиалинии» - 1 рейс в неделю, до 15 ноября), Санкт-Петербурга (7 рейсов в неделю, «Уральские авиалинии», круглогодично), Омска (стыковка в Казани, круглогодично, Royal Flight, 1 рейс в 10,5 дней), Новосибирск (круглогодично, Royal Flight, 4 рейса в неделю), Перми (стыковка в Казани, круглогодично, Royal Flight, 2 рейса в неделю), Ростова-на-Дону (круглогодично, «Уральские авиалинии», 7 рейсов в неделю), Екатеринбурга (стыковка в Казани, круглогодично, Royal Flight, 3 рейса в неделю), Уфы (круглогодично, Royal Flight, 2 рейса в неделю).

Из Санкт-Петербурга туроператор также летает в Даламан («Уральские авиалинии», 2 рейса в неделю до 21 октября), из Казани – в Бодрум (Royal Flight, 1 рейс в 10,5 дней, до 25 января).

Туроператор ANEX Tour запустил чартерную полетную программу на бортах партнерской AZUR air в Турцию из двух новых городов России.

Вылеты AZUR air из Красноярска в Анталью запланированы на 18 и 27 октября. Из Самары в Анталью в октябре выполнят 5 рейсов, а в ноябре будет летать два раза в неделю.

Туроператор PEGAS Touristik запускает полетную программу из Самары в Анталью. Рейсы авиакомпании Nordwind будут выполняться с 11 октября по нечетным дням. Дата окончания полетной программы – 21 ноября.

Туроператор TUI Россия также анонсировал свою новую полетную программу из Самары в Анталью, которая базируется на рейсах авиакомпании «Уральские Авиалинии», рейсы по следующему графику: 

KUF 05:10 – AYT 07:50 еженедельно по средам и субботам c 17.10 по 11.11.2020

AYT 20:20 – KUF 00:50 (+1) еженедельно по вторникам и пятницам c 23.10 по 10.11.2020


ЧАРТЕРЫ НА ЗАНЗИБАР ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ

По информации источников «Вестника АТОР», туроператоры ANEX Tour и «Интурист» расширяют совместную полётную программу на Занзибар – на этот раз будут предложены чартеры AZUR air из регионов.

Так, уже с ноября туристам будут доступны чартерные вылеты в Стоун-Таун (Занзибар, Танзания) из Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону.

Частота вылетов, сроки окончания программы, слоты и емкость транспортных средств уточняются. В пресс-службах компаний сообщили, что подробности будут обнародованы в ближайшее время.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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