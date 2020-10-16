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Туроператоры запускают чартерные программы на Кубу

Туроператоры запускают чартерные программы на Кубу

Туроператоры ANEX Tour и «Интурист» анонсировали совместную чартерную программу на Кубу. Уже в начала ноября стартуют рейсы AZUR air в Кайо-Коко и Санта-Клару. Полетные планы на Кубу также есть у туроператора PEGAS Touristik.

Авиакомпания AZUR air с 4 ноября открывает рейсы в аэропорт Кайо-Коко, а с 5 ноября начинает полеты в Санта-Клару (откуда будут формироваться туры на Кайо-Санта-Мария). На них полетят туристы туроператоров ANEX Tour и «Интурист».

Рейсы пока запланированы только из Международного аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER.

Все рейсы в Санта-Клару у AZUR air будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям. В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам AZUR air организует регулярные рейсы на этот курорт.

Ожидается, что полетную программу из Москвы на Кубу (также в Санта-Клару и Кайо-Коко) в начале ноября также запустит и туроператор PEGAS Touristik.

У его стратегического партнера - авиакомпании Nordwind - уже есть допуски на регулярные рейсы на разрешенные для полетов из России острова Кубы. Точное расписание станет известно в ближайшее время.

Напомним, правительство РФ на этой неделе приняло решение восстановить авиасообщение с Кубой. Об уточненных правилах въезда российских туристов на Кубу можно прочитать здесь. 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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