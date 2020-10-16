У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом
Сегодня, 09:10 Анастасия Иванова
. У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом “Kosmotango”. На обложке несколькими штрихами изображен аргентинский танец.
В инстаграме группы "Калинов мост" в посте, презентующим новую работу музыканта, пластинку назвали "праздничной, искряще-фонтанирующей и в чем-то курортно-романтической".
"Альбом очень подвижный, динамичный, ритмичный. Это цикл песен о новой любви, отношениях, бурных и нежных чувствах. С первой же композиции слушателя будто подхватывает волна близкого ожидаемого счастья и несет на крыльях почти детского восторга", — говорится в комментарии.
На пластинке всего 12 треков, включая ранее выложенную в Сеть "Плаксу". Музыкальный продюсер проекта Александр Бадажков.
Предыдущий сольный альбом "Снег-печенег" Дмитрий Ревякин выпустил в 2019 году.
По материалам: ria.ru