У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом

Анастасия Иванова

. У Дмитрия Ревякина из группы "Калинов мост" вышел сольный альбом “Kosmotango”. На обложке несколькими штрихами изображен аргентинский танец.

В инстаграме группы "Калинов мост" в посте, презентующим новую работу музыканта, пластинку назвали "праздничной, искряще-фонтанирующей и в чем-то курортно-романтической".

"Альбом очень подвижный, динамичный, ритмичный. Это цикл песен о новой любви, отношениях, бурных и нежных чувствах. С первой же композиции слушателя будто подхватывает волна близкого ожидаемого счастья и несет на крыльях почти детского восторга", — говорится в комментарии.

На пластинке всего 12 треков, включая ранее выложенную в Сеть "Плаксу". Музыкальный продюсер проекта Александр Бадажков.

Предыдущий сольный альбом "Снег-печенег" Дмитрий Ревякин выпустил в 2019 году.