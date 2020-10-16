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«У меня три яичка»: Алексей Чумаков рассказал про свои гениталии

«У меня три яичка»: Алексей Чумаков рассказал про свои гениталии

Несколько часов назад в сети появилось интервью с Алексеем Чумаковым: певец решился поделиться своими мыслями о текущей мировой обстановке, а также затронул вопрос войны между Арменией и Азербайджаном. Но далекое не все интервью было посвящено важным и серьезным темам.


Ведущая YouTube-канала Super! напомнила Алексею про случай, когда его фотографии слили в интернет: голые снимки музыканта с его супругой распространились по всей сети. Певец очень легко объяснил происходящее: эти снимки можно было очень легко подделать в фотошопе.


«Я могу показать вам 2-3 программки в айфоне, которые делают это уникальным образом. Вообще хрен отличишь»,

– уверенно заявил Алексей.

Алексей совсем не расстроился из-за появления этих снимков онлайн, а с юмором подошел к ситуации:

«Я знаете за что им благодарен? Ну хоть не сделали маленьким»,

– пошутила звезда.

При этом, по словам самого Алексея, он не очень понимает смысл слива таких фотографий в сети. На интервью певец абсолютно без стыда и очень легко говорил, что «у него действительно есть все первичные половые признаки мужчины», и то, что такие фото до сих пор вызывают такой ажиотаж, кажется ему не очень понятным:

«Ну висит и висит, мне то что. Хотите, можете вообще сделать мне три яичка. Ну, такой уникальный артист Алексей Чумаков. Трёхяичный! Не вопрос».

Единственное, что расстраивает артиста – это тот факт, что в век технологий ни у кого при взгляде на подобные кадры не возникает никаких сомнений в том, что это может быть фейк.

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По материалам: popcake.tv

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