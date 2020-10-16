Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина, советы от Павла Дурова и оценки от Стивена Кинга

Вадим Карасев

На этой неделе коронавирус прочно закрепил свои позиции среди главных обсуждаемых тем во всем мировом пространстве, и очевидно, что останется в топе главных новостей еще долго. Люди продолжают заболевать, а медики вновь забыли, что такое сон. Как побороть коварный вирус и какие меры предпринять, чтобы замедлить его распространение, мировые власти так и не решили: одни склоняются к введению тотального локдауна, как это было несколько месяцев назад, другие продолжают сомневаться в его необходимости. О том, что предпринимают российские власти, и других событиях недели рассказываем в нашем материале.

1. Новые ограничения от Сергея Собянина

Ответа на вопрос, как бороться с коронавирусом, нет, пожалуй, ни у кого — за несколько месяцев коварный COVID-19 доказал, что пока в противостоянии с человечеством победу одерживает он. Что бы ни придумывали великие умы и мировые лидеры, справиться с ним никому так и не удалось.

Опыт локдаунов и серьезных ограничений, которые вводили весной и летом многие страны, показал, что в целом это было стратегически верным и очень эффективным решением. Однако подействовало это лишь на время. Осенью болезнь напомнила о себе, да так, что каждый день стали появляться новые рекорды по числу заразившихся.

Многие страны, понесшие значительные убытки, долго сопротивлялись тому, чтобы вновь ввести ограничительные меры, тем не менее все же это сделали: в Барселоне, к примеру, на две недели закрыли кафе и рестораны, в некоторых французских городах ввели комендантский час, в Италии бары будут закрываться в полночь.





Московские власти также активно борются с заболеваемостью, но не всем их методы кажутся разумными. Пока ничего закрывать в столице не планируют — во всяком случае, в этом уже несколько раз москвичей заверил мэр столицы Сергей Собянин. Светская Москва по-прежнему веселится на тусовках, киноманы и театралы с удовольствием посещают премьеры, а шопоголики продолжают окучивать торговые центры в поисках осенних трендов.





Правда, чтобы москвичи не слишком расслаблялись, Собянин обязал компании перевести на удаленку 30% своих сотрудников (и это правильно!), при этом еженедельно работодатели должны предоставлять властям личные данные этих самых сотрудников (а вот это показалось странным). Школьникам и гражданам старше 65 лет заблокировали проездные и социальные карты, чтобы тем самым уменьшить пассажиропоток. Увы, заболеваемость пока не идёт на спад. Власти пошли дальше: отправили на дистанционное обучение школьников с 6-го по 11-й класс и ввели новые правила посещения баров и ночных клубов. Начиная с 19 октября попасть в развлекательные заведения в Москве можно будет по QR-коду или СМС.





С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377,

— говорится в заявлении градоначальника.

Делаться это все будет, разумеется, на благо общества. Если у кого-то из посетителей будет выявлен COVID-19, всем остальным клиентам незамедлительно сообщат об этом по телефону и порекомендуют сдать тест.

В целом, казалось бы, вполне логичная и, возможно, в чем-то правильная инициатива пока только пугает. Шутки про то, что Большой Брат следит за нами, уже не кажутся такими смешными. Может, просто пора прислушаться к элементарным советам и начать носить маски, избегать скопления людей и чаще мыть руки? Пока этот вариант борьбы с распространением коронавируса и самый простой, и самый эффективный.





2. Советы от Павла Дурова

В прошлую субботу основателю социальной сети Telegram Павлу Дурову исполнилось 36 лет. Добившись к этим годам, безусловно, очень многого, он всегда вызывал восхищение у общественности, причем не только своими финансовыми успехами, но и внешним видом: Дуров привлекателен, красив и подтянут. В лучших традициях голливудских звезд в свой день рождения Павел решил поделиться секретами красоты и дал семь советов, которым нужно следовать, чтобы выглядеть так же, как он, то есть моложе своего возраста. Итак, записываем.





1. Не употреблять алкоголь

По мнению Дурова, алкоголь — главный враг молодости, который к тому же крайне негативно сказывается на здоровье.

2. Много спать

Отсыпаться на выходных за недосып в будни, по мнению предпринимателя, неправильно.





3. Не переедать

Сам Дуров ест всего один или два раза в день. Три, по его мнению, уже много, а перекусы и вовсе неприемлемы.

4. Делать упражнения

Павел выступает за регулярные занятия спортом. Он, к примеру, любит кардио, плавание и силовые нагрузки с небольшими весами.





5. Ограничивать стресс

Здесь вам в помощь ментальные привычки и принципы стоицизма. А еще лучше — жить рядом с природой.

6. Не есть мясо

Совсем вегетарианцем становиться все же, по советам Дурова, не стоит. Ничего против употребления в пищу рыбы и морепродуктов он не имеет. А вот красное мясо, по его мнению, никакой пользы в себе не несет — если его есть, то молодо выглядеть точно не получится.

7. Жить одному

Удивительно, но все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал, жили одни большую часть своей жизни. Это может быть результатом их независимости от моделей сна, еды, поведения другого человека. Или, возможно, это просто корреляция, и люди, не зависящие от нездоровых социальных норм, независимы и в своей личной жизни,

— отметил Дуров.





Вполне вероятно, что кто-то к советам именинника прислушался и поспешно стал освобождать морозилку от стейков, записался в спортзал и начал подыскивать себе домик в деревне. Но в целом публика секреты молодости Павла высмеяла, а его самого затроллила.

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3. Оценки от Стивена Кинга

На этой неделе довольно комплиментарную оценку российскому сериалу "Эпидемия" дал известный американский писатель Стивен Кинг. Он сказал, что сериал "чертовски хороший", но позволил себе неосторожное высказывание про персонажа 10-летнего Савелия Кудряшова.

Маленький ребенок — это заноза в заднице,

— высказаался он о персонаже Эльдара Калимулина.





Стивен Кинг

В сериале, главные роли в котором исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Юрий Кузнецов, действие происходит в Москве. По сценарию в городе бушует страшный вирус, и тем, кто еще не заразился, приходится бороться за выживание. Главному герою предстоит спасти свою бывшую жену, с которой у них крайне напряженные отношения, и их сына — для этого он приезжает в столицу и увозит их в Карелию. Во время поездки они подвергаются нападению, и ребенок, испугавшись, убегает, из-за чего жизнь его родителей оказывается под серьезной угрозой.





Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак

Рассуждая о сериале, Кинг, вполне вероятно, не имел в виду, что дети — это сплошные проблемы, и говорил о конкретном сюжетном повороте, однако это тот случай, когда некоторый осадок все же остался.





Савелий Кудряшов в сериале "Эпидемия"

Ну а пока одни раздают советы, а другие придумывают, как еще больше запугать людей, кто-то меняет ситуацию реальными поступками. И отставка президента Киргизии Соронбая Жээнбекова — тому прекрасный пример. Он заявил, что не хочет оставаться в истории страны как президент, "проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". Такие перемены — 100%-ная заслуга киргизского народа, который не побоялся борьбы с властью и вышел из нее победителем.