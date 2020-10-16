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«Уродливое жирное тело»: Билли Айлиш ответила на травлю

«Уродливое жирное тело»: Билли Айлиш ответила на травлю

Несколько дней назад на популярную американскую певицу Билли Айлиш (Billie Eilish) обрушилась волна хейта. Девушку сняли папарацци на прогулке в Лос-Анджелесе. Кадры быстро разлетелись по сети. На них видна грудь певицы и далеко не идельные пропорции.


Многие пользователи сети назвали Билли жирной и потребовали прикрыть «уродливое тело».


[media=https://twitter.com/maleboy17/status/1316661783134904322?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Билли Айлиш, это отвратительно! — Пожалуйста, прикрывай свое уродливое жирное тело! Мне больше нравилось, когда у тебя были большие сочные сиськи, а сейчас ты выглядишь словно жирный мусор!»

— пишут хейтеры в Twitter.

Через некоторое время Билли Айлиш отреагировала на травлю из-за своей фигуры. Певица выложила ролик, где рассказывается, что нормальные тела — именно такие.

«С животом все в порядке. Он нормальный. Многие сталкиваются с обвисшей грудью — особенно после кормления. Идеальные тела, которые вы видите в Instagram, — ненастоящие»,

— говорится в видео.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда Айлиш приходится бороться с бодишеймингом. Девушку действительно волнует, что ее фигуру кто-то оценивает. Билли пытается с этим боротся.

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do you really wanna go back in time?

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По материалам: popcake.tv

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