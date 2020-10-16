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В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы современные мастерские

В Арском педагогическом колледже Республики Татарстан созданы современные мастерские

На базе Арского педагогического колледжа им. Г. Тукая созданы современные мастерские по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», «Физическая культура, спорт и фитнес». Они появились в рамках национального проекта «Образование».  

Современные мастерские призваны повысить качество подготовки будущих педагогов, расширить перечень программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, обеспечить условия для оценки компетенций и квалификации, создать условия для проведения профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организаций.

Колледж получил аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена по четырем заявленным компетенциям. Это позволит выпускникам, прошедшим аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получать Паспорт компетенций (SkillsPassport) и быть внесенными в международную информационную систему Competition Information System (CIS) – базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется работодателям.

В колледже разработаны и реализуются более 30 краткосрочных программ переподготовки и повышения квалификации для педагогических работников по востребованным в регионе компетенциям.

# Общество
По материалам: edu.ru

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