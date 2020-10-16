В Call of Duty: Warzone добавят костюмы по мотивам «Пилы» и «Техасской резни бензопилой»

Лидия Мартынова

С сегодняшним обновлением разработчики Call of Duty: Modern Warfare и Warzone добавили в игру множество новых наборов, часть из которых подготовили к скорому Хэллоуину.Среди них оказались два комплекта по мотивам фильмов «Пила» и «Техасская резня бензопилой». В каждый входят костюмы маньяков, а также множество дополнительных предметов: чертежи оружия, раскраски, эмблемы, стикеры и даже новое холодное оружие.Оба набора будут продаваться за 2400 монет Call of Duty, а в магазине они появятся до конца месяца — вероятно, с началом события в честь Хэллоуина.